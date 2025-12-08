Japan: Naređena evakuacija 90.000 ljudi

Japanske vlasti naredile su evakuaciju oko 90.000 ljudi zbog zemljotresa magnitude 7,6 stepeni Rihterove skale na sjeveroistoku zemlje, javili su lokalni mediji.

Objavljeno je i upozorenje na cunami visine do tri metra, a do sada su u lukama zabilježeni talasi visine od 20 do 70 centimetara, objavila je Japanska meteorološka agencija.

Prvobitna magnituda od 7,2 stepena kasnije je korigovana na 7,6 stepeni po Rihterovoj skali. Potres se desio u 23.15 časova po lokalnom vremenu.

Upozorenja na cunami izdata su za prefekture Hokaido, Aomori i Ivate.Epicentar zemljotresa bio je 80 kilometara od obale prefekture Aomori, na dubini od 50 kilometara.

Japanska željeznica obustavila je saobraćaj u pojedinim oblastima na istoku zemlje, a za sada nema izvještaja o većoj materijalnoj šteti, navodi javni servis NHK.

Nisu prijavljene nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana, saopštile su komunalne kompanije.