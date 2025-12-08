Logo
Dječak iz Doboja pobijedio na međunarodnom festivalu harmonike u Gracu

Izvor:

SRNA

08.12.2025

18:03

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу
Foto: Srna

Dobojlija Vladimir Kurtinović, učenik drugog razreda Osnovne muzičke škole "Kornelije Stanković" iz Bijeljine, osvojio je prvo mjesto na Internacionalnom festivalu harmonike u Gracu.

Kurtinović je na međunarodnom takmičenju izveo obradu narodne pjesme "Jedna cura mlada".

"Pripreme su bile dugotrajne, ali se nisam nadao tako velikom uspjehu", rekao je Kurtinović, koji harmoniku svira od šeste godine i, kako kaže, više voli da izvodi narodnu muziku.

On je naveo da ga je profesor Slaviša Perić motivisao da upiše Odsjek za narodnu i klasičnu muziku u Osnovnoj muzičkoj školi "Kornelije Stanković" u Bijeljini.

Kurtinović je učenik osmog razreda dobojske područne Osnovne škole OŠ "Đura Jakšić" u Majevcu.

On kaže da uspijeva uskladiti školske časove sa nastavom u Bijeljini i ističe da neće odustati od svog usavršavanja na harmonici, niti od učešća na takmičenjima.

Vladimirova majka Radmila rekla je da su već navikli na njegove uspjehe, među kojima je drugo mjesto na 11. Međunarodnim akoredon danima održanim od 30. oktobra do 2. novembra u Pragu.

Ona navodi da je Vladimir sam donio odluku da svira harmoniku iako niko u porodici nije muzički obrazovan.

Radmila kaže da njen sin uspijeva da ispoštuju školske obaveze i nastavu u Bijeljini zahvaljujući razumijevanju i velikoj podršci nastavnika u OŠ "Đura Jakšić".

Deseti internacionalni festival harmonike održan je 5. decembra u Gracu.

