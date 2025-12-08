Logo
Large banner

Nedostatak muškaraca u Letoniji, tjera žene da ''angažuju muža'' na sat vremena

08.12.2025

18:36

Komentari:

0
Недостатак мушкараца у Летонији, тјера жене да ''ангажују мужа'' на сат времена
Foto: Unsplash

Nedostatak muškaraca u Letoniji sve više ''tjera“ žene na neobičan korak. Naime, one angažuju ''muževe na sat“ da im pomažu u kućnim poslovima.

Prema nedavnom izvještaju Evrostata, Letonija ima 15,5 odsto više žena nego muškaraca, što je tri puta više od prosjeka u Evropskoj uniji. Prema Svjetskom atlasu, ova zemlja ima dvostruko više žena nego muškaraca starijih od 65 godina.

Letonka Danija, koja radi na festivalima, rekla je za časopis The Sun da je 98 odsto ljudi sa kojima radi žene.

''Nema ništa loše u tome, ali čisto zbog ravnoteže, voljela bih da imam više muškaraca sa kojima bih mogla da flertujem ili ćaskam. Jednostavno je zanimljivije. Zato su sve moje prijateljice otišle u inostranstvo i tamo pronašle partnere“, rekla je.

илу-чишћење-08122025

Savjeti

Napravite sami domaće sredstvo za čišćenje koje je jače i od hlora: Skida najteže mrlje

Mnoge žene poput Danije odlučuju se da ''zapošljavaju muža“ na kratko vrijeme da im pomogne u kućnim poslovima. Naime, one sve više koriste platforme poput Komanda24, gdje mogu da angažuju muškarce za vodoinstalaterske, stolarske i druge popravke, pa čak i montažu televizora za nekoliko evra.

Remontdarbi.lv omogućava ženama da angažuju ''muža na sat vremena“. Ovi majstori obavljaju mnoge kućne poslove, uključujući krečenje i krpljenje zavjesa, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

muškarci

ŽENE

Letonija

kućni poslovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чишћење

Savjeti

Napravite sami domaće sredstvo za čišćenje koje je jače i od hlora: Skida najteže mrlje

6 h

0
Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

Savjeti

Genijalan trik koji otklanja miris duvanskog dima iz kuće

1 d

0
Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

Zanimljivosti

Ovo je 7 znakova koji odaju aljkavu domaćicu

2 d

0
Испробајте овај трик са џогером: Купи прашину боље од усисивача

Savjeti

Isprobajte ovaj trik sa džogerom: Kupi prašinu bolje od usisivača

5 d

0

Više iz rubrike

Пажљиво са њима, било каква критика ће их јако погодити

Zanimljivosti

Pažljivo sa njima, bilo kakva kritika će ih jako pogoditi

3 h

0
Како је ајвар добио име? Занимљивости о краљици зимнице од Персије до Балкана

Zanimljivosti

Kako je ajvar dobio ime? Zanimljivosti o kraljici zimnice od Persije do Balkana

3 h

0
Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

Zanimljivosti

Ostavila mačku samu i gorko se pokajali: Mila se popela na jelku i napravila haos

6 h

0
Новац им цури кроз прсте: Четири знака која не знају штед‌јети

Zanimljivosti

Novac im curi kroz prste: Četiri znaka koja ne znaju šted‌jeti

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

40

Vještačka inteligencija vratila legendu u mladost: Znate li o kome je riječ?

19

38

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

19

28

Objavljeni jezivi snimci razornog zemljotresa u Japanu

19

26

Nastavljene konsultacije o budžetu

19

22

Krnjić spriječio usvajanje pravilnika za novi GP Gradiška

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner