Nedostatak muškaraca u Letoniji, tjera žene da ''angažuju muža'' na sat vremena

Nedostatak muškaraca u Letoniji sve više ''tjera“ žene na neobičan korak. Naime, one angažuju ''muževe na sat“ da im pomažu u kućnim poslovima.

Prema nedavnom izvještaju Evrostata, Letonija ima 15,5 odsto više žena nego muškaraca, što je tri puta više od prosjeka u Evropskoj uniji. Prema Svjetskom atlasu, ova zemlja ima dvostruko više žena nego muškaraca starijih od 65 godina.

Letonka Danija, koja radi na festivalima, rekla je za časopis The Sun da je 98 odsto ljudi sa kojima radi žene.

''Nema ništa loše u tome, ali čisto zbog ravnoteže, voljela bih da imam više muškaraca sa kojima bih mogla da flertujem ili ćaskam. Jednostavno je zanimljivije. Zato su sve moje prijateljice otišle u inostranstvo i tamo pronašle partnere“, rekla je.

Mnoge žene poput Danije odlučuju se da ''zapošljavaju muža“ na kratko vrijeme da im pomogne u kućnim poslovima. Naime, one sve više koriste platforme poput Komanda24, gdje mogu da angažuju muškarce za vodoinstalaterske, stolarske i druge popravke, pa čak i montažu televizora za nekoliko evra.

Remontdarbi.lv omogućava ženama da angažuju ''muža na sat vremena“. Ovi majstori obavljaju mnoge kućne poslove, uključujući krečenje i krpljenje zavjesa, prenosi Kliks.