Logo
Large banner

Novac im curi kroz prste: Četiri znaka koja ne znaju šted‌jeti

Izvor:

Indeks

08.12.2025

11:48

Komentari:

0
Новац им цури кроз прсте: Четири знака која не знају штед‌јети
Foto: Pixabay

Zvijezde otkrivaju da su određeni horoskopski znakovi rođeni sa rupom u džepu, skloniji impulsivnoj kupovini i vođenju filozofijom "jednom se živi".

Ovo su četiri horoskopska znaka koji ne znaju šted‌jeti.

1. Ovan

Vladar Ovna je Mars, planeta akcije i impulsivnosti, što se savršeno preslikava na njihove finansijske navike.

Kada Ovan nešto poželi, on to želi odmah. Strpljenje nije njegova vrlina, a čekanje na popuste ili pomno planiranje kupovine za njega je prava muka. Njihov moto je "kupi sada, brini kasnije".

Ovnove privlače noviteti, tehnološki gadgeti i sve što im može pružiti trenutno uzbuđenje.

Njihova potrošnja često je vođena trenutnim hirom, a ne stvarnom potrebom.

хладноћа

Savjeti

Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom

Iako su sposobni zaraditi novac svojom nevjerojatnom energijom, jednako ga brzo i potroše na avanture i zadovoljstva.

2. Lav

Lavovi su kraljevi Zodijaka i obožavaju živjeti u skladu sa svojom titulom. Za njih je život pozornica, a oni moraju blistati.

To podrazumijeva luksuznu od‌jeću, skupe večere, raskošne poklone za drage osobe i sve što odaje dojam uspjeha i glamura.

Štednja za njih znači odricanje od životnih radosti, što je Lavu gotovo nezamislivo.

Njihova velikodušnost je legendarna, pa će bez razmišljanja počastiti cijelo društvo ili kupiti najskuplji poklon.

Iako uživaju u trošenju na sebe, još više ih ispunjava kada mogu usrećiti druge. Problem je što njihov bankovni račun ne dijeli uvijek isti entuzijazam za kraljevski način života.

3. Vaga

Vage su estete kojima vlada Venera, planeta ljepote i ljubavi.

One imaju urođenu potrebu za skladom i okružuju se lijepim stvarima, što može biti jako skup hobi.

Bilo da se radi o dizajnerskoj od‌jeći, umjetničkim d‌jelima ili uređenju doma, Vaga neće žaliti novca kako bi postigla savršenu vizuelnu harmoniju.

Njihov problem nije obavezno impulsivnost, već neodlučnost i želja da ugode sebi i drugima.

Često će kupiti nešto samo zato što je lijepo, a ne zato što im je potrebno.

Sklone su i društvenim događanjima, izlascima i kulturnim manifestacijama, što dodatno opterećuje njihov budžet.

4. Strijelac

Strijelac je vječni optimista i avanturista Zodijaka. Njih ne privlače toliko materijalne stvari koliko iskustva.

Putovanja, edukacije, koncerti, egzotične večere - to je ono za što Strijelci žive i za što su spremni potrošiti i posljednji novčić.

Vjeruju da će se novac uvijek nekako stvoriti, pa se ne opterećuju previše štednjom za budućnost.

Njihova filozofija je da su uspomene i proživljena iskustva jedino pravo bogatstvo.

Zbog toga će radije uložiti u last-minute avionsku kartu nego u penzioni fond.

Njihova spontanost i želja za slobodom često ih dovode u finansijski rizične situacije, ali oni se zbog toga rijetko brinu, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Моћан транзит промијениће сваки хороскопски знак пред сам крај 2025. године

Zanimljivosti

Moćan tranzit promijeniće svaki horoskopski znak pred sam kraj 2025. godine

2 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Imaju oko za detalje: Tri horoskopska znaka kojima ništa ne promiče

2 h

0
Психолог тврди: Лагали су вас, ово нису најбоље године - напротив

Zanimljivosti

Psiholog tvrdi: Lagali su vas, ovo nisu najbolje godine - naprotiv

3 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Šta vam zvijezde predviđaju za danas?

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner