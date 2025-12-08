Zvijezde otkrivaju da su određeni horoskopski znakovi rođeni sa rupom u džepu, skloniji impulsivnoj kupovini i vođenju filozofijom "jednom se živi".

Ovo su četiri horoskopska znaka koji ne znaju šted‌jeti.

1. Ovan

Vladar Ovna je Mars, planeta akcije i impulsivnosti, što se savršeno preslikava na njihove finansijske navike.

Kada Ovan nešto poželi, on to želi odmah. Strpljenje nije njegova vrlina, a čekanje na popuste ili pomno planiranje kupovine za njega je prava muka. Njihov moto je "kupi sada, brini kasnije".

Ovnove privlače noviteti, tehnološki gadgeti i sve što im može pružiti trenutno uzbuđenje.

Njihova potrošnja često je vođena trenutnim hirom, a ne stvarnom potrebom.

Iako su sposobni zaraditi novac svojom nevjerojatnom energijom, jednako ga brzo i potroše na avanture i zadovoljstva.

2. Lav

Lavovi su kraljevi Zodijaka i obožavaju živjeti u skladu sa svojom titulom. Za njih je život pozornica, a oni moraju blistati.

To podrazumijeva luksuznu od‌jeću, skupe večere, raskošne poklone za drage osobe i sve što odaje dojam uspjeha i glamura.

Štednja za njih znači odricanje od životnih radosti, što je Lavu gotovo nezamislivo.

Njihova velikodušnost je legendarna, pa će bez razmišljanja počastiti cijelo društvo ili kupiti najskuplji poklon.

Iako uživaju u trošenju na sebe, još više ih ispunjava kada mogu usrećiti druge. Problem je što njihov bankovni račun ne dijeli uvijek isti entuzijazam za kraljevski način života.

3. Vaga

Vage su estete kojima vlada Venera, planeta ljepote i ljubavi.

One imaju urođenu potrebu za skladom i okružuju se lijepim stvarima, što može biti jako skup hobi.

Bilo da se radi o dizajnerskoj od‌jeći, umjetničkim d‌jelima ili uređenju doma, Vaga neće žaliti novca kako bi postigla savršenu vizuelnu harmoniju.

Njihov problem nije obavezno impulsivnost, već neodlučnost i želja da ugode sebi i drugima.

Često će kupiti nešto samo zato što je lijepo, a ne zato što im je potrebno.

Sklone su i društvenim događanjima, izlascima i kulturnim manifestacijama, što dodatno opterećuje njihov budžet.

4. Strijelac

Strijelac je vječni optimista i avanturista Zodijaka. Njih ne privlače toliko materijalne stvari koliko iskustva.

Putovanja, edukacije, koncerti, egzotične večere - to je ono za što Strijelci žive i za što su spremni potrošiti i posljednji novčić.

Vjeruju da će se novac uvijek nekako stvoriti, pa se ne opterećuju previše štednjom za budućnost.

Njihova filozofija je da su uspomene i proživljena iskustva jedino pravo bogatstvo.

Zbog toga će radije uložiti u last-minute avionsku kartu nego u penzioni fond.

Njihova spontanost i želja za slobodom često ih dovode u finansijski rizične situacije, ali oni se zbog toga rijetko brinu, prenosi Indeks.