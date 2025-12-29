Logo
Large banner

Stiže li „zvijer sa istoka“? Za novogodišnju noć do -13 stepeni

29.12.2025

08:15

Komentari:

0
Стиже ли „звијер са истока“? За новогодишњу ноћ до -13 степени

U našem regionu narednih dana umjereno hladno, najhladnije u srijedu uz nešto češću pojavu pljuskova snijega.

Novogodišnja noć uz mraz i rijetku pojavu snijega.

Početkom 2026. jače otopljenje i do oko 6. januara relativno toplo uz kišu i povremeno jak južni vjetar.

Poslije 6. januara moguće zahlađenje, ali su njegova snaga, kao i vjerovatnoća, trenutno jako sporni. U svakom slučaju, nema “zvijeri sa istoka”, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

ursula fon der lajen tanjug ap Virginia Mayo

Svijet

Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

Do kraja godine malo do umjereno, a u srijedu često i pretežno oblačno, uz rjeđu pojavu snježnih pljuskova koji bi najčešći trebali biti u srijedu, kada bi bilo i najhladnije uz maksimume od -5 na planinama do 1 stepen u nizijama regiona. Duvaće povremeno pojačan sjeverozapadni vjetar.

Novogodišnja noć hladna, uz rjeđu pojavu slabog snijega. Minimumi od -5 do -1 u nizijama i od -13 do -7 stepeni na planinama. Najhladnije će biti tamo gd‌je bude vedro, prenosi Srpskainfo.

исклизнуо воз у мексику

Svijet

Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni

Početkom 2026. jak hladan front ciklona nad Skandinavijom će stići do Alpa i usloviti razvijanje sekundarnog ciklona nad širim prostorom sjeverne Italije. U ovakvom položaju, ciklon će ka nama u jakom južnom strujanju početi transportovati osjetno topliji, ali i vlažniji vazduh. Sve do oko 6. januara preovlađivalo bi oblačno, ali relativno toplo vrijeme bez mraza, uz povremenu pojavu slabe kiše i dnevne maksimume od 7 do 14 stepeni Celzijusa.

„Mogućnost zahlađenja se vidi tek posle 6. januara, ali u ovom trenutku se ne može ništa reći ni o njegovoj snazi, ni o vjerovatnoći, jer od 8. januara stoji jako velik rasip između hladnih i toplih proračuna. Sigurno je da, barem u narednih desetak dana, nema snježnih armagedona“, navodi se u objavi.

Podijeli:

Tagovi:

hladnoća

zima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

Ostali sportovi

"Sramota je šta rade Mihaelu Šumaheru"

4 h

0
Умор главобоља

Zdravlje

Danas moguća pojava umora, glavobolje ali i pad koncentracije

4 h

0
Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

Društvo

Vjernici danas slave Svetog proroka Ageja: Vjeruje se da će pomoć doći svima koji urade jednu stvar

4 h

0
Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

Nauka i tehnologija

Da li je medicinski kanabis stvarno učinkovit? Šokantno istraživanje

4 h

0

Više iz rubrike

Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

Društvo

Vjernici danas slave Svetog proroka Ageja: Vjeruje se da će pomoć doći svima koji urade jednu stvar

4 h

0
Кључни избори за статус Срба на КиМ

Društvo

Ključni izbori za status Srba na KiM

14 h

0
Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

Društvo

Sutra slavimo velikog proroka: Njegove riječi su opomena za sve, a evo šta nikako ne smijete zaboraviti

16 h

0
Материце – мајка је највећа светиња

Društvo

Materice – majka je najveća svetinja

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

12

17

Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

12

14

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

12

13

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

12

00

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner