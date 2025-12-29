Stiže li „zvijer sa istoka“? Za novogodišnju noć do -13 stepeni

29.12.2025
08:15
Komentari:0
U našem regionu narednih dana umjereno hladno, najhladnije u srijedu uz nešto češću pojavu pljuskova snijega.
Novogodišnja noć uz mraz i rijetku pojavu snijega.
Početkom 2026. jače otopljenje i do oko 6. januara relativno toplo uz kišu i povremeno jak južni vjetar.
Poslije 6. januara moguće zahlađenje, ali su njegova snaga, kao i vjerovatnoća, trenutno jako sporni. U svakom slučaju, nema “zvijeri sa istoka”, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.
Svijet
Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini
Do kraja godine malo do umjereno, a u srijedu često i pretežno oblačno, uz rjeđu pojavu snježnih pljuskova koji bi najčešći trebali biti u srijedu, kada bi bilo i najhladnije uz maksimume od -5 na planinama do 1 stepen u nizijama regiona. Duvaće povremeno pojačan sjeverozapadni vjetar.
Novogodišnja noć hladna, uz rjeđu pojavu slabog snijega. Minimumi od -5 do -1 u nizijama i od -13 do -7 stepeni na planinama. Najhladnije će biti tamo gdje bude vedro, prenosi Srpskainfo.
Svijet
Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni
Početkom 2026. jak hladan front ciklona nad Skandinavijom će stići do Alpa i usloviti razvijanje sekundarnog ciklona nad širim prostorom sjeverne Italije. U ovakvom položaju, ciklon će ka nama u jakom južnom strujanju početi transportovati osjetno topliji, ali i vlažniji vazduh. Sve do oko 6. januara preovlađivalo bi oblačno, ali relativno toplo vrijeme bez mraza, uz povremenu pojavu slabe kiše i dnevne maksimume od 7 do 14 stepeni Celzijusa.
„Mogućnost zahlađenja se vidi tek posle 6. januara, ali u ovom trenutku se ne može ništa reći ni o njegovoj snazi, ni o vjerovatnoći, jer od 8. januara stoji jako velik rasip između hladnih i toplih proračuna. Sigurno je da, barem u narednih desetak dana, nema snježnih armagedona“, navodi se u objavi.
Ostali sportovi
4 h0
Zdravlje
4 h0
Društvo
4 h0
Nauka i tehnologija
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
14 h0
Društvo
16 h0
Društvo
16 h0
Najnovije
Najčitanije
12
27
12
17
12
14
12
13
12
00
Trenutno na programu