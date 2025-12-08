Logo
Orban i Erdogan dogovorili nastavak dotoka ruskog gasa u Mađarsku

Tanjug

08.12.2025

17:36

0
Foto: Tanjug/AP

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan i mađarski premijer Viktor Orban postigli su danas u Istanbulu dogovor da Turska garantuje nastavak tranzicije ruskog gasa ka Mađarskoj, prenio je Rojters.

Orban je rekao da je u ovoj godini Mađarska iz Turske dobila oko 7,5 milijardi kubnih metara gasa, preko gasovoda iz Turskog toka.

''Kad pogledam svijet koji okružuje Mađarsku, vidim Tursku koja se zaista bori, turski svijet koji se istinski trudi, korača naprijed i ojačava'', rekao je Orban na zajedničkoj konferenciji sa Erdoganom.

Svijet

Erdogan upozorio: To je neprihvatljivo

Erdogan je naveo da su on i Oraban potpisali dokumente koji će ojačati temelje odnosa dvije zemlje u oblastima koje se kreću ''od avijacije do bezbjednosti, od tehnologije do kulture i obrazovanja''.

Dvojica lidera dogovorili su osnivanje Zajedničke grupe za planiranje.

''Ona će omogućiti da se bilateralna i globalna pitanja rješavaju na mnogo institucionalniji način. S obzirom na snažan trgovinski potencijal između nas, razgovarali smo o ažuriranju našeg cilja na ekonomsku razmjenu u iznosu 10 milijardi dolara'', rekao je Erdogan.

Viktor Orban

Redžep Tajip Erdogan

