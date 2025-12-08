Pronađena dva preživjela migranta nakon tragedije kod Krita

Izvor:
08.12.2025
Dva muškarca iz Egipta koja su pronađena živa među 17 tijela u potonulom čamcu sa migrantima južno od ostrva Krit tokom vikenda rekla su grčkim vlastima da je brod prevozio ukupno 34 osobe.
Grčka obalska straža saopštila je da je operacija potrage i spasavanja preostalih migranata u toku, ali da jaki vjetrovi i uzburkano more otežavaju akciju.
U subotu je obalska straža saopštila da je prolazeći turski trgovački brod naišao na polupotonuli čamac sa migrantima na 66 kilometara jugozapadno od grada Jerapetre, na jugu Krita.
Sedamnaest putnika u čamcu, svi muškarci, već su bili mrtvi, a preživjela su samo dvojica.
Preživjeli, obojica iz Egipta, prevezeni su u bolnicu na Kritu, a tijela stradalih transportovana su u mrtvačnicu na ostrvu radi obdukcije.
Čamac je prevozio ukupno 34 osobe iz Egipta, Južnog Sudana i Sudana.
