Pronađena dva preživjela migranta nakon tragedije kod Krita

Dva muškarca iz Egipta koja su pronađena živa među 17 tijela u potonulom čamcu sa migrantima južno od ostrva Krit tokom vikenda rekla su grčkim vlastima da je brod prevozio ukupno 34 osobe.

Grčka obalska straža saopštila je da je operacija potrage i spasavanja preostalih migranata u toku, ali da jaki vjetrovi i uzburkano more otežavaju akciju.

U subotu je obalska straža saopštila da je prolazeći turski trgovački brod naišao na polupotonuli čamac sa migrantima na 66 kilometara jugozapadno od grada Jerapetre, na jugu Krita.

Sedamnaest putnika u čamcu, svi muškarci, već su bili mrtvi, a preživjela su samo dvojica.

Preživjeli, obojica iz Egipta, prevezeni su u bolnicu na Kritu, a tijela stradalih transportovana su u mrtvačnicu na ostrvu radi obdukcije.

Čamac je prevozio ukupno 34 osobe iz Egipta, Južnog Sudana i Sudana.