Pronađena dva preživjela migranta nakon tragedije kod Krita

Izvor:

SRNA

08.12.2025

16:09

Невријеме бура море
Foto: Pexels

Dva muškarca iz Egipta koja su pronađena živa među 17 tijela u potonulom čamcu sa migrantima južno od ostrva Krit tokom vikenda rekla su grčkim vlastima da je brod prevozio ukupno 34 osobe.

Grčka obalska straža saopštila je da je operacija potrage i spasavanja preostalih migranata u toku, ali da jaki vjetrovi i uzburkano more otežavaju akciju.

U subotu je obalska straža saopštila da je prolazeći turski trgovački brod naišao na polupotonuli čamac sa migrantima na 66 kilometara jugozapadno od grada Jerapetre, na jugu Krita.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Molio sam Krnjića da navede razlog glasanja protiv, čovjek kaže da to nije prioritet

Sedamnaest putnika u čamcu, svi muškarci, već su bili mrtvi, a preživjela su samo dvojica.

Preživjeli, obojica iz Egipta, prevezeni su u bolnicu na Kritu, a tijela stradalih transportovana su u mrtvačnicu na ostrvu radi obdukcije.

Čamac je prevozio ukupno 34 osobe iz Egipta, Južnog Sudana i Sudana.

Grčka

svijet

migranti

