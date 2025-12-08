Rađa se država koja je nestala 1990. godine: Separatisti najavili novu kartu Bliskog istoka

Vojno rukovodstvo na jugu Jemena, koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati, preuzelo je vlast nad cijelim južnim dijelom zemlje, otvarajući mogućnost da ovaj region proglasi nezavisnost i vrati Jemen na model dvaju država, prvi put nakon 1960. godine.

Oko 10 hiljada vojnika Južnog prijelaznog vijeća (STC) prošle sedmice ušlo je u naftom bogatu pokrajinu Hadramaut, a potom i u Marah, manje naseljenu pokrajinu na granici s Omanom, koja ranije nije bila pod njihovom kontrolom.

Ovim pobjedama STC sada kontroliše svih osam pokrajina koje su nekada činile Južni Jemen, što se do sada nikada nije desilo. Oman je u početku zatvorio granicu i zahtijevao uklanjanje zastave Juga, ali se potom povukao.

U velikom zaokretu za Saudijsku Arabiju, koja je godinama bila vodeći vanjski akter u Jemenu, Rijad je povukao svoje trupe iz predsjedničke palate u južnoj prestonici Adenu, kao i s aerodroma. Ova evakuacija upućuje na to da su snage koje su Saudijci podržavali unutar međunarodno priznate vlade, barem za sada, poražene.

Ipak, potpuno i trenutno proglašenje države bilo bi rizičan politički potez, imajući u vidu iskustva zemalja koje su prošle sličan put, poput Zapadne Sahare, koja je vjerovala da ima snažnu međunarodnu podršku za otcjepljenje od Maroka, ali je ona kasnije izblijedila.

Vjerovatnije je da će STC u srednjem roku najaviti održavanje referenduma o nezavisnosti od Sjevera. Njegova daljnja sudbina u velikoj mjeri zavisi od odluka glavnog pokrovitelja, UAE-a.

Od kada su sjeverni Huti 2015. godine zauzeli prestonicu Sana'u, jugom je vladala krhka politička koalicija koju su činili saudijski saveznik, stranka Islah predvođena jemenskim predsjednikom Rašadom al-Alimijem, te STC koji podržavaju Emirati, a vodi ga predsjednik Ajdarus al-Zubaidi.

Dva tabora su s mukom sarađivala unutar predsjedničkog vijeća, ali je Zubaidi od početka raspolagao snažnijim vojnim kapacitetima. Alimi je napustio zemlju i otišao u Rijad, gd‌je se u ned‌jelju sastao s francuskim, britanskim i američkim diplomatama.

Pozvao je STC da se vrati u kasarne, poručujući: "Odbijamo jednostrane poteze koji potkopavaju pravni poredak države i stvaraju paralelnu stvarnost".

Nakon prećutnog ili otvorenog zelenog svjetla, Zubaidijeve snage su prošle sedmice preuzele kontrolu nad PetroMasilom, najvećom naftnom kompanijom u Jemenu sa sjedištem u Hadramautu. Time je Zubaidi došao u snažnu poziciju da utiče na budući politički kurs zemlje.

Zapadni diplomati i UN godinama se protive pod‌jeli Jemena na dvije države, fokusirajući se na saudijsku mapu puta koja predviđa federalnu vlast u kojoj bi učestvovali i Huti i južne snage.

Zapadni predstavnici su prošle sedmice razgovarali telefonski sa Zubaidijem, pokušavajući procijeniti njegove namjere, uključujući i odnose s Rusijom te moguće posljedice po borbu protiv Huta. Do sada nijedna zapadna zemlja nije javno komentarisala situaciju, a ni SAD se nije oglasio.

Dvije pokrajine izvan tradicionalnih granica Juga, Taiz i Marib, trenutno nisu pod kontrolom Huta, a STC bi im mogao ponuditi status protektorata kako bi spriječio njihovo eventualno preuzimanje.

"Ovo je vjerovatno najveća prekretnica za Jemen od pada Sana'e u ruke Huta 2015. godine. Mogla bi promijeniti regionalne i lokalne odnose, uključujući potencijalni sukob između Emirata i Saudijske Arabije", poručila je Majsa Shuja al-Din, viša analitičarka u Centru za strateške studije Sana'a.

Ako STC odluči pregovarati, biće u izuzetno snažnoj poziciji da zahtijeva neki oblik samouprave za Jug. Saudijcima će posebno biti važno pitanje sigurnosti granica, s obzirom na prošle napade Hutija na Saudijsku Arabiju.

Spekuliše se da su Emirati dali zeleno svjetlo STC-u nakon što ih je naljutilo saudijska intervencija kod predsjednika SAD-a Donalda Trampa da se uključi u okončanje rata u Sudanu, dugotrajne krize koja je Emiratima donijela ozbiljne kritike zbog navodnog naoružavanja milicije RSF, optužene za ratne zločine u Darfuru.

Saudijska delegacija se još uvijek nalazi u Hadramautu i pod velikim je pritiskom Rijada da spasi barem dio uticaja u nastalom haosu.