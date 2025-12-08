Logo
Zaharova oštro Švedskoj: Još jedna zemlja koja je postala tolerantna na neonacizam

Izvor:

Agencije

08.12.2025

14:46

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Švedska je u sopstvenom stanovništvu podstakla toleranciju prema oživljavanju nacizma, napisala je na svom Telegramu Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Ona je skrenula pažnju na to da je u subotu, 6. decembra, u selu Salem u predgrađu Stokholma održan prvi marš ultradesničara poslije 15 godina, prenosi RT Balkan.

"U povorci sa buktinjama učestvovalo je oko 150 ljudi. I pritom stvar nije ni u broju ekstremista. Indikativna je sama činjenica. Švedska je dodala ime na stalno rastući spisak zemalja EU u kojima se dozvoljavaju slične neonacističke akcije", istakla je Zaharova.

Napomenula je da, iako je premijer Švedske Ulf Kristerson pohitao da osudi bakljadu i izjavi da "u Švedskoj nema mjesta antisemitizmu ili ksenofobiji", stvarne činjenice govore suprotno.

"Neka Kristerson i drugi predstavnici kraljevine iskreno kažu da Švedska, zajedno sa ostalim zemljama EU, glasa protiv rezolucije Generalne skupštine UN 'Borba protiv glorifikacije nacizma, neonacizma i drugih oblika prakse koji doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i s tim povezane netolerancije'. Upravo su time u sopstvenom stanovništvu i stvorili toleranciju prema oživljavanju nacizma", naglasila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Društvo

Sutra pretežno sunčano

Zaharova je napomenula da je zvanični Stokholm jedan od najaktivnijih političkih i ekonomskih pokrovitelja "neonacističkog režima u Kijevu".

"Isporuke švedskog oružja i vojne tehnike koji dospijeva u neobanderovske formacije ne prestaje. Na taj način Švedska postaje direktan saučesnik njihovih zločina", zaključila je ona.

Marija Zaharova

