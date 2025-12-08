Logo
Roboti pomažu dementnim Japancima

Izvor:

Indeks

08.12.2025

13:09

Робот
Foto: pexels

U Japanu je prošle godine više od 18.000 starijih osoba sa demencijom odlutalo od kuće, a oko 500 je pronađeno mrtvo.

Broj slučajeva raste i predstavlja veliki izazov za zemlju sa najstarijim stanovništvom i manjkom negovatelja. Zbog toga vlada sve više ulaže u tehnologiju.

Širom zemlje uvode se GPS oznake koje pomažu u brzom pronalaženju nestalih osoba. Razvijaju se i sistemi za rano otkrivanje demencije, poput Fudžicuovog aiGait-a, koji analizira držanje i hod kako bi otkrio rane simptome.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Republika Srpska ne prihvata nikakva uslovljavanja

U toku je razvoj robota-njegovatelja. Na univerzitetu Vaseda stvara se humanoid AIREC težak 150 kilograma, koji već može pomoći u oblačenju, kuvanju i kućnim poslovima, a u budućnosti bi mogao menjati pelene i sprečavati rane od ležanja. Jednostavniji roboti već se koriste u domovima za stare, a senzori ispod dušeka prate pacijente tokom noći.

Postoje i roboti za emocionalnu podršku, kao Poketomo, mali džepni uređaj koji podsjeća na lijekove i razgovara sa korisnikom.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da roboti treba da dopunjuju, a ne zamjene ljudske njegovatelje.

Jedinstven primjer važnosti ljudskog kontakta je tokijski „Restoran pogrešnih narudžbi“, gdje osobe sa demencijom rade kao konobari. Projekat im pomaže da ostanu aktivni i korisni, a gostima nudi toplu, ljudsku interakciju, piše Indeks.hr.

