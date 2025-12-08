Logo
Trikom do kiselog kupusa za dva dana

08.12.2025

12:10

Foto: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Zima bez sarme? Teško da to iko od nas može da zamisli. I dok se svako hvali "najboljim receptom", istina je da sve počinje od savršeno kiselog kupusa.

Dobra vijest je da za to više nije potrebno ni bure, ni dug proces čekanja. Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji daju isti rezultat brzo, lako i bez greške.

Brza metoda za kiseljenje kupusa

Očistite glavicu kupusa od spoljašnjih listova i izdubite korijen. U rupu sipajte malu šoljicu sirćeta i kašiku soli, a zatim lagano protresite kupus kako bi se sve lijepo rasporedilo. Ovako pripremljenu glavicu stavite u kesu i ubacite u zamrzivač na dva dana.

Салата-зелена салата

Savjeti

Salata brzo raste, ali i rizici: Na šta treba obratiti pažnju

Kada je izvadite i pustite da se potpuno odmrzne, dobićete savršeno mekan i prijatno kiseo kupus, spreman za motanje sarmi.

Trik za tradicionalnu ukus

Ako više volite tradicionalan ukus, postoji i klasičan, ali pojednostavljen način. Nakon što očistite kupus i izdubite korijen, u udubljenje sipajte so, pa ga stavite u veću posudu. Pored kupusa ubacite krišku hljeba, jer ona pomaže procesu fermentacije.

Sve zatim prelijte vrelom, blago posoljenom vodom (so dodajte po ukusu, ali ne pretjerujte) i poklopite. Držite posudu na toplom mjestu, a za nekoliko dana, najviše pet, vaš kupus će biti spreman i lijepo ukiseljen.

Ne samo da će kiseli kupus sarmu i druga jela učiniti neodoljivim, već će cijela kuća mirisati na onu pravu zimsku magiju, Lepote Srbije.

