Košarac: Napraviti izbor između suvereniteta i protektorata

Izvor:

SRNA

08.12.2025

12:55

Кошарац: Направити избор између суверенитета и протектората

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je danas da SNSD ne blokira rad institucija, ali da neće tolerisati lažne narative protiv predsjednika Milorada Dodika i institucija Srpske, te da pitanja koja nisu usaglašena sa institucijama Republike Srpske ne mogu biti stavljena na dnevni red.

Košarac je istakao da je "istrošena sarajevska žvaka" tvrdnja da SNSD blokira rad institucija, naglasivši da ta stranka vodi odgovornu i samostalnu politiku i da je potrebno konačno izabrati između suvereniteta institucija i međunarodnog protektorata.

"Niko ne bježi od usaglašavanja, ali pozivi SNSD-a da se razgovara se ignorišu. U kojoj evropskoj zemlji može stranac nametati zakone, a da domaći političari aplaudiraju tome? To nije naša politika i nećemo od nje odustati", rekao je Košarac novinarima, nakon što nije usvojen dnevni red sjednice Savjeta ministara.

On je poručio da je važno dogovoriti glavnog pregovarača sa EU, a da se kasnije mogu razmatrati i druga pitanja, te da je neophodno "počistiti rovaš koji je napravio /Kristijan/ Šmit" u Krivičnom zakonu BiH, kako bi se moglo napredovati u drugim oblastima.

poreska uprava

Društvo

Oglasila se Poreska uprava o povratu poreza: Imate rok do 31. decembra

Košarac, koji član Predsjedništva SNSD-a, rekao je da ta stranka cijeni da isključivo Parlamentarna skupština BiH ima ustavna ovlaštenja da donosi zakone, dok se trenutno u BiH nalaze "dva zakonodavca - nelegitimni Šmit i parlament BiH".

Prema njegovim riječima, postoji politička struktura koja priznaje odluke nelegalnog visokog predstavnika i prihvata protektorat, kao i ona koja to odbija jer takva funkcija, kako je naveo, nije predviđena Ustavom BiH.

Košarac je naglasio da je ključno pitanje izmjena Krivičnog zakona BiH, ističući da je jedino bilo moguće, prije rasprave o zakonima o Sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, počistiti sve što je napravio Šmit i staviti van snage i pravne upotrebe.

On je dodao je da SNSD zagovara razgovore i dogovor o svim pitanjima, te da ne blokira proces, već ima jasan politički stav.

Košarac je ocijenio da je "važno imenovati glavnog pregovarača, zatim kancelariju, pa sve ostalo", te upitao "zašto se bježi od toga i prihvata narativ bilo koga ko dođe u BiH da se razmatra mogućnost ko imenuje glavnog pregovarača".

On je naveo da, u skladu sa Ustavom BiH i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, glavnog pregovarača imenuje Savjet ministara i da je to Srbin iz Republike Srpske iz SNSD-a.

hapsenje policija rs

Hronika

ATV saznaje koga je policija Srpske uhapsila u akciji ''Prolom 3''

Košarac je rekao da je evropski put zaustavljen 5. juna, kada je delegat Kemal Ademović u Domu naroda glasao protiv Zakona o VSTS-u.

"Ima li `trojka` delegata i može li upravljati sa Ademovićem? Isto je uradila i `trojka` iz Srpske. Dakle, imamo dvije `trojke` koje su lažno na evropskom putu", dodao je Košarac.

On je podsjetio da je radna grupa za pravosuđe trebalo da radi na implementaciji 14 ključnih prioriteta, te upitao da li je ministar pravde u Savjetu ministara Davor Bunoza u posljednje vrijeme zakazao sjednicu te grupe, jer je, kako kaže, posljednja bila u julu.

Košarac smatra da je Bunoza ozbiljno kriv i da je napravio zabunu u komunikaciji sa institucijama i EU.

On je naglasio da je nedopustivo da se dovodi u pitanje legitimitet Vlade Republike Srpske i da se tvrdi da je Milorad Dodik nezakonito izabran za predsjednika SNSD-a, ocijenivši da se na taj način "po nalogu Šmita kontaminiraju odnosi u BiH".

Prema njegovom mišljenju, "`trojka` je dezorijentisana od kada je otišao bivši ambasador SAD u BiH Majkl Marfi, jer od tada nemaju predsjednika".

Staša Košarac

