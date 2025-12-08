Logo
АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

АТВ

08.12.2025

12:09

АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

Три особе ухапшене су у вишемјесечној акцији полиције Републике Српске, кодног назива ''Пролом 3'', у којој је заплијењена одређена количина дроге.

АТВ незванично сазнаје да су у акцији ухапшени Игор Голијанин из Пала, Борис Дробник из Источне Илиџе и Немања Гранић из Источног Новог Сарајева.

Lisice

Хроника

Бањалучанин ухапшен у Приједору због крађе новчаника

Током акције извршени су претреси на шест локација на подручју Пала, Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе, а том приликом одузети су дрога и муниција.

"Пронађено је и одузето 130 грама опојне дроге кокаин, 35 грама опојне дроге марихуана, 1 грам спида, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење, два оквира за аутоматску пушку и 49 комада метака различитог калибра", саопштено је из ПУ Источно Сарајево.

uvidjaj policija rs

Хроника

Тинејџер погинуо у тешкој несрећи код Александровца

Акција "Пролом 3“ усмјерена је на групу особа међусобно повезаних с циљем извршења кривичних дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Ову акцију заједно су спровели Полицијска управа Источно Сарајево и Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

Полиција

хапшење

Коментари (1)
