АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

Извор:
АТВ
08.12.2025
12:09
Коментари:1
Три особе ухапшене су у вишемјесечној акцији полиције Републике Српске, кодног назива ''Пролом 3'', у којој је заплијењена одређена количина дроге.
АТВ незванично сазнаје да су у акцији ухапшени Игор Голијанин из Пала, Борис Дробник из Источне Илиџе и Немања Гранић из Источног Новог Сарајева.
Током акције извршени су претреси на шест локација на подручју Пала, Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе, а том приликом одузети су дрога и муниција.
"Пронађено је и одузето 130 грама опојне дроге кокаин, 35 грама опојне дроге марихуана, 1 грам спида, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење, два оквира за аутоматску пушку и 49 комада метака различитог калибра", саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Акција "Пролом 3“ усмјерена је на групу особа међусобно повезаних с циљем извршења кривичних дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Ову акцију заједно су спровели Полицијска управа Источно Сарајево и Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
