Logo
Large banner

U prvom planu: Ana Trišić Babić

Izvor:

ATV

08.12.2025

14:13

Ана Тришић Бабић
Foto: ATV

'U prvom planu' ovog utorka je Ana Trišić Babić, v.d. predsjednika Republike Srpske.

Razgovaraće o političkim procesima i interesima Srpske, diplomatskim aktivnostima, predstavništvima, rezultatima i funkcionisanju institucija.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.


Podijeli:

Tagovi:

ATV

Dragana Rajić

Ana Trišić Babić

Large banner

Više iz rubrike

Нови идент

Emisije

U miks zoni sa Jovanom: Ženski rukometni klub 'Borac'

1 d

0
Момци из Бразила: Хитлерови насљедници

Emisije

Momci iz Brazila: Hitlerovi nasljednici

1 d

0
енерго ново

Emisije

Energo klub: Poskupljenje struje

1 d

0
Нови идент

Emisije

Agrar: Sjetva, uljana repica, priprema plastenika

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

U prvom planu: Ana Trišić Babić

13

39

Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

13

37

Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

13

32

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

13

29

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner