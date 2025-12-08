U prvom planu: Ana Trišić Babić

Izvor:
ATV
08.12.2025
14:13
'U prvom planu' ovog utorka je Ana Trišić Babić, v.d. predsjednika Republike Srpske.
Razgovaraće o političkim procesima i interesima Srpske, diplomatskim aktivnostima, predstavništvima, rezultatima i funkcionisanju institucija.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
