Orban: Crni oblaci nad Evropom, Brisel se priprema za rat

Izvor:

Sputnjik

08.12.2025

13:12

Foto: Tanjug/AP

Evropska unija planira da primi Ukrajinu do 2030. godine, što će označiti početak rata sa Rusijom, za koji se Evropa već priprema, smatra mađarski premijer Viktor Orban.

"Crni oblaci se nadvijaju nad nebom Evrope. Brisel se priprema za rat sa Rusijom, i već ima određen datum početka rata: 2030. godina. Zvanični cilj programa naoružanja, koji je pokrenuo Brisel, jeste da se savez pripremi za rat do 2030. godine. A 2030. godina je takođe ciljani datum za ubrzanu proceduru prijema Ukrajine u EU", napisao je Orban na društvenim mrežama.

Svijet

Roboti pomažu dementnim Japancima

Mađarski premijer je podsjetio da po osnovnom sporazumu EU konflikt na teritoriji jedne članice obavezuje ostale zemlje da se priključe.

"Tako da bi prijem Ukrajine u EU, dok je u ratnom stanju, značio momentalni ulazak u rat", naglasio je on.

Prema njegovim riječima, na parlamentarnim izborima 2026. godine mađarski birači još imaju priliku da donesu odluku i podrže politiku nepristupanja konfliktu, jer na narednim izborima 2030. godine to će već biti kasno.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je ranije naglasio da Rusija ne planira da ratuje sa Evropom, ali da je spremna odmah, ukoliko Evropa odluči da započne sukob.

(Sputnjik)

Viktor Orban

