Arheolozi otkrili ostatke broda iz doba drevnog Egipta kod Aleksandrije

Tim arheologa otkrio je kod obale Aleksandrije ostatke raskošnog broda iz doba drevnog Egipta, koji odgovara opisu grčkog istoričara iz prvog vijeka.

Plovilo je bilo dugačko 35 metara i konstruisan tako da može da nosi centralni paviljon sa luksuzno ukrašenom kabinom.

Namijenjen pripadnicima dvora

Tim arheologa iz Evropskog instituta za podvodnu arheologiju (IEASM), pod vođstvom profesora sa Univerziteta Oksford, Frenka Godija, pronašao je ostatke brod u vodama kod potopljenog ostrva Antirodos, koje je bilo deo drevne luke u Aleksandriji.

Grčki istoričar Strabo posetio je taj grad i opisao luksuzne brodove poput ovog, navodeći da su bili namijenjeni za izlete pripadnika dvora, kao i za grupe ljudi koji su iz Aleksandrije putovali na razne festivale i svetkovine.

Kako je istoričar opisao, ovi brodovi su bili puni ljudi i danju i noću, a na njima se svirala muzika i neograničeno se plesalo.

Jedinstveno otkriće u Egiptu

"Ovo je izuzetno uzbudljivo pošto je takav brod prvi put otkriven u Egiptu. Ova plovila pominju razni antički autori, predstavljena su i na nekim mozaicima, ali su najčešće bili mnogo manji", kazao je Godio.

Zvaničnik Instituta, Demijen Robinson, kazao je takođe da ovakva vrsta broda nikada prije nije pronađena.

Ostaci će ostati na dnu mora, a kako je Godio kazao, poštovaće se propisi UNESKO-a, jer ta organizacija smatra da ih je bolje ostaviti pod vodom.

Do sada je samo veoma mali dio ovog područja istražen, a podvodna iskopavanja bi trebalo da budu nastavljena.

(Tanjug)