Erdogan želi obnavljanje sporazuma o izvozu žita

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan rekao je da će sutra razgovarati telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mirovnim naporima u Ukrajini i zamoliti ga da se ponovo pokrene realizacija sporazuma o bezbjednom izvozu žitarica preko Crnog mora.

Erdogan je rekao na konferenciji za novinare nakon samita Grupe 20 u Johanezburgu da će Turska učiniti sve što je u njenoj moći da otvori put miru u Ukrajini.

Turski predsjednik je dodao da će evropskim i američkim liderima, te saveznicima prenijeti rezultate razgovora sa Putinom.