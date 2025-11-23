Erdogan želi obnavljanje sporazuma o izvozu žita

Izvor:
Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan rekao je da će sutra razgovarati telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mirovnim naporima u Ukrajini i zamoliti ga da se ponovo pokrene realizacija sporazuma o bezbjednom izvozu žitarica preko Crnog mora.
Erdogan je rekao na konferenciji za novinare nakon samita Grupe 20 u Johanezburgu da će Turska učiniti sve što je u njenoj moći da otvori put miru u Ukrajini.
Turski predsjednik je dodao da će evropskim i američkim liderima, te saveznicima prenijeti rezultate razgovora sa Putinom.
