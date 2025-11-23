SAD: Na dva metra smo od rješenja ukrajinskog sukoba, Kijev će morati da donese neke teške odluke

Veoma smo blizu rješavanja konflikta u Ukrajini, izjavio je Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa za Ukrajinu.

- U vojsci uvijek kažemo da je posljednjih 10 metara do cilja najteže. Mi smo na posljednja dva metra - istakao je Kelog u intervjuu za "Foks njuz".

On je naveo da smatra da SAD mogu postići to da Ukrajina prihvati sporazum, a potom i Rusija. Govoreći o teritorijalnim ustupcima, Kelog je istakao da Kijevu predstoje teške odluke.

- Treba da donesu nekoliko teških odluka. Znate, ovaj rat mora da se završi - poručio je specijalni izaslanik američkog predsjednika za Ukrajinu.

On se osvrnuo i na tačku sporazuma, prema kojoj se Ukrajina obavezuje da u naredna tri mjeseca organizuje izbore u zemlji i naveo da smatra da će to "umiriti ljude".

- U planu je jasno navedeno da Ukrajina mora da održi izbore u roku od 100 dana. Kako sam čuo od ljudi sa kojima sam razgovarao, to se može uraditi za oko 90 dana - naveo je zvaničnik.

Kelog je istakao da je američki plan za rješavanje ukrajinskog sukoba dobar, ali da mu predstoje još neke korekcije kako bi se usavršio, te poručio da "Tramp namjerava da ovo sprovede do kraja".

- Ne želimo povratak Budimpeštanskog memoranduma. Ne želimo ponavljanje "Minska I" ili "Minska II". Neke od garancija će pasti na Sjedinjene Države - dodao je Kelog i istakao da će bezbjednosne garancije biti dodatno potpisane uz mirovni sporazum.

- Moraćemo da priložimo dodatna dokumenta, vjerovatno aneks, koji sadrži bezbjednosne garancije - naveo je američki zvaničnik.

On je takođe izjavio da smatra da je nedavno obraćanje stalne predstavnice Ukrajine pri UN Hristine Gajovišin, u kom je istakla da Kijev neće pristati na teritorijalne ustupke, "poziranje pred svojim narodom".

Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode grupe američkih senatora da je plan za okončanje rata u Ukrajini koji je predstavila administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa "lista želja" Rusije, a ne stvarni američki plan. Rubio je istakao da su SAD autor plana, navodeći da on predstavlja snažan okvir za tekuće pregovore.

- Zasnovan je na doprinosu ruske strane, ali takođe se zasniva i na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine - naveo je Rubio.

Savjetnici za nacionalnu bezbjednost zemalja E3 - Francuske, Njemačke i Velike Britanije sastaće se danas u Ženevi sa zvaničnicima EU, SAD i Kijeva kako bi razgovarali o američkom prijedlogu mirovnog plana za Ukrajinu.

Podsjetimo, vašingtonski list "Aksios" objavio je plan od 28 tačaka nakon što je on procurio u medije preko poslanika ukrajinske Vrhovne rade Alekseja Gončarenka. Prema "Aksiosu", plan je osmislio specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof, a pomogli su mu šef diplomatije Marko Rubio, Trampov zet Džared Kušner, i ruski izaslanik Kiril Dmitrijev.

Američki mirovni plan, između ostalog, podrazumjeva da SAD i druge zemlje priznaju Krim, LNR i DNR kao "de fakto ruske".