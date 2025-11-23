Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

Na području opštine Kneževo jedno biračko mjesto danas neće moći biti otvoreno, pa će glasanje biti održano naknadno, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Budimir Dukić.

"Problema nema, samo jedno biračko mjesto od ukupno 20 i dalje nije otvoreno i neće ni biti jer se do njega ne može doći zbog obilnog snijega", naveo je Dukić.

On je rekao da će glasanje na tom biračkom mjestu biti organizovano naknadno u roku od sedam do 15 dana.

"Kako će Centralna izborna komisija odlučiti još ne znam", dodao je Dukić.

On je naveo da je u ovoj opštini do 11.00 časova glasalo 8,08 odsto birača.

Dukić kaže da je na području ove opštine aktivan jedan mobilan tim, dok ima oko 8.848 birača.