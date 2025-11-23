Logo

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

SRNA

23.11.2025

12:50

Foto: ATV

Na području opštine Kneževo jedno biračko mjesto danas neće moći biti otvoreno, pa će glasanje biti održano naknadno, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Budimir Dukić.

"Problema nema, samo jedno biračko mjesto od ukupno 20 i dalje nije otvoreno i neće ni biti jer se do njega ne može doći zbog obilnog snijega", naveo je Dukić.

On je rekao da će glasanje na tom biračkom mjestu biti organizovano naknadno u roku od sedam do 15 dana.

"Kako će Centralna izborna komisija odlučiti još ne znam", dodao je Dukić.

On je naveo da je u ovoj opštini do 11.00 časova glasalo 8,08 odsto birača.

Dukić kaže da je na području ove opštine aktivan jedan mobilan tim, dok ima oko 8.848 birača.

Kneževo

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
