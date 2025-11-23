Logo

Miroslav Bojić obavio svoju građansku dužnost

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić glasao je u Laktašima za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.

Bojić je svoju građansku dužnost obavio u Galeriji doma kulture.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.


