Miroslav Bojić obavio svoju građansku dužnost

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić glasao je u Laktašima za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.
Bojić je svoju građansku dužnost obavio u Galeriji doma kulture.
U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.
