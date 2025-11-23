Logo

Selak izvršio građansku dužnost: Očekujem miran i demokratski izborni proces

ATV

23.11.2025

11:56

Селак извршио грађанску дужност: Очекујем миран и демократски изборни процес
Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak glasao je u banjalučkom naselju Šargovac, na biračkom mjestu u Osnovnoj školi „Đura Jakšić“, gdje je istakao da je izlazak na birališta građansko pravo i dužnost i važan čin u jačanju demokratskih institucija Republike Srpske.

„Upravo sam glasao i time ispunio svoju građansku obavezu. Očekujem da izborni proces protekne mirno, u najboljem redu i u duhu demokratskih vrijednosti“, poručio je Selak.

Selak je dodao da izbori predstavljaju trenutak kada građani svojim glasom odlučuju o pravcu Republike Srpske i o njenim institucija.

Избори, Херцеговина

Republika Srpska

Mala izlaznost u Hercegovini

„Kao predsjednik Socijalističke partije Srpske, ističem da su izbori važan trenutak za institucije i za dalji demokratski razvoj Republike Srpske“, naglasio je Selak.

Selak je pozvao sve građane da iskoriste svoje demokratsko pravo i da izađu na izbore.

Goran Selak

Prijevremeni izbori 2025

