Mala izlaznost u Hercegovini

Izvor:
ATV
23.11.2025
11:42
Komentari:0
Prema preliminarnim podacima, izlaznost birača u hercegovačkim opštinama do 11:00 časova je niska.
U Trebinju je glasalo 15,11 odsto birača, u Bileći 11,95 odsto, a u Ljubinju 10,46 odsto.
Republika Srpska
Stižu prvi podaci o izlaznosti
Nevesinje bilježi najnižu izlaznost od samo 6,73 odsto, dok je u Gacku glasalo 11,16 odsto birača. U Berkovićima izlaznost iznosi oko 14 odsto.
Mala je izlaznost u Hercegovini do 11h— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 23, 2025
TREBINJE 15,11%
BILEĆA 11,95
LjUBINJE 10,46
NEVESINJE 6,73
GACKO 11,16
BERKOVIĆI 14% pic.twitter.com/pVR56I8tRt
Republika Srpska
1 h0
Društvo
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
13
03
13
01
12
52
12
50
12
44
Trenutno na programu