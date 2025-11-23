Mala izlaznost u Hercegovini

Prema preliminarnim podacima, izlaznost birača u hercegovačkim opštinama do 11:00 časova je niska.

U Trebinju je glasalo 15,11 odsto birača, u Bileći 11,95 odsto, a u Ljubinju 10,46 odsto.

Republika Srpska Stižu prvi podaci o izlaznosti

Nevesinje bilježi najnižu izlaznost od samo 6,73 odsto, dok je u Gacku glasalo 11,16 odsto birača. U Berkovićima izlaznost iznosi oko 14 odsto.