Rubio stigao u Ženevu, učestvovaće na mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Američki državni sekretar stigao je u Ženevu i prisustvovaće mirovnim pregovorima za Ukrajinu kasnije danas, prenio je Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

"Bilo je dobrih razgovora sinoć, uoči pregovora u Ženevi. Ulazimo u to sa dosta momentuma", rekao je zvaničnik.

On je dodao da razgovori još nisu "ozbiljno započeti", i naveo da je bilo potrebno usaglasiti pojedinosti.

"Cijelog dana imaćemo razgovore u različitim formatima između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine. Uoči sastanaka bilo je pozitivnih i konstruktivnih razgovora sa Ukrajincima", rekao je američki zvaničnik.