Bolsonaro pokušao lemilicom da ošteti narukvicu za elektronski nadzor

Izvor:

Tanjug

23.11.2025

09:08

Foto: Tanjug/AP

Brazilska savezna policija saopštila je u subotu da je bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro priznao da je u ranim jutarnjim satima lemilicom oštetio narukvicu za elektronski nadzor koju je nosio na zglobu.

Alarm sistema za elektronski nadzor oglasio se u 00.07 časova, o čemu je Bolsonarov tim za obezbjeđenje odmah obavijestio Sekretarijat za sprovođenje zatvorskih sankcija Saveznog okruga, koji je odgovoran za kontrolu tog uređaja, prenosi danas portal G1.globo.com.

Prema riječima istražitelja, bivši predsjednik je sam priznao da je koristio opremu za zavarivanje kako bi manipulisao uređajem za praćenje.

Brazilske vlasti su saopštile da su "zbunjene ponašanjem bivšeg predsjednika", koje je sve iznenadilo svojom "drskošću", uz ocjenu da nije u pitanju trivijalna greška, poput deaktivirane naprave već "de fakto i namjerno kršenje zakona".

Pokušaj Bolsonara da deaktivira uređaj za elektronski nadzor se odigrao u ranim jutarnjim časovima u njegovoj porodičnoj kući.

