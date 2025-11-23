Jedno biračko mjesto u Mrkonjić Gradu nije otvoreno zbog snježnih nanosa

Izvor:
Na području opštine Mrkonjić Grad od 38 redovnih biračkih mjesta u 7.00 časova otvoreno je 37, potvrdio je za Srnu predsjednik Opštinske izborne komisije Slobodan Rajković.
Prema njegovim riječima, jedno biračko mjesto u selu Podgorija nije otvoreno zbog snježnih nanosa.
Rajković je rekao da su ekipe preduzeća "Mrkonjićputevi" na terenu i rade na uklanjanju snijega. On je dodao očekuje da bi i to biračko mjesto trebalo biti otvoreno.
Rajković je rekao da je šest mobilnih timova na terenu i da pravo glasa ima 17.190 birača.
U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.
