Logo

Jedno biračko mjesto u Mrkonjić Gradu nije otvoreno zbog snježnih nanosa

Izvor:

SRNA

23.11.2025

08:28

Komentari:

0
Једно бирачко мјесто у Мркоњић Граду није отворено због сњежних наноса
Foto: Printscreen/Facebook/Rade Bozic

Na području opštine Mrkonjić Grad od 38 redovnih biračkih mjesta u 7.00 časova otvoreno je 37, potvrdio je za Srnu predsjednik Opštinske izborne komisije Slobodan Rajković.

Prema njegovim riječima, jedno biračko mjesto u selu Podgorija nije otvoreno zbog snježnih nanosa.

Избори Република Српска 2025

Republika Srpska

MUP Srpske: Izborni dan počeo bez incidenata na glasačkim mjestima

Rajković je rekao da su ekipe preduzeća "Mrkonjićputevi" na terenu i rade na uklanjanju snijega. On je dodao očekuje da bi i to biračko mjesto trebalo biti otvoreno.

Rajković je rekao da je šest mobilnih timova na terenu i da pravo glasa ima 17.190 birača.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

Podijeli:

Tagovi:

Mrkonjić Grad

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Посјекла мужа ножем, па позвала полицију и дала бизарно оправдање

Srbija

Posjekla muža nožem, pa pozvala policiju i dala bizarno opravdanje

4 h

0
Влаховић поново на мети напада

Fudbal

Vlahović ponovo na meti napada

4 h

0
Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

Republika Srpska

Dukić: Jedno biračko mjesto u Kneževu nedostupno zbog snijega

4 h

0
У Српској рођене 23 бебе

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

5 h

0

Više iz rubrike

Плави балон

Gradovi i opštine

Prijedor: Inicijativa za otvaranje dnevnog centra za autizam

17 h

0
Рунић: Механизација на терену, чишћење путева према приоритетима

Gradovi i opštine

Runić: Mehanizacija na terenu, čišćenje puteva prema prioritetima

18 h

0
Тешки услови на путу између Дрвара и Источног Дрвара

Gradovi i opštine

Teški uslovi na putu između Drvara i Istočnog Drvara

19 h

0
Сарајево

Gradovi i opštine

Ljudi se izlomili: ''Čisti'' trotoari napunili Hitnu pomoć

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

Obradović: Tražim novu hemiju tima

13

01

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

12

52

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

12

50

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

12

44

Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner