Prijedor: Inicijativa za otvaranje dnevnog centra za autizam

ATV

22.11.2025

Плави балон
Prema dostupnim podacima, autizam na globalnom nivou poprima razmjere epidemije a jedan od načina odgovornosti i posvećenosti je otvaranje Dnevnog centra i stvaranje sistema podrške koji će osobama sa autizmom, sticanjem punoljetstva dati priliku da kroz osnaženje i bolju funkcionalnost obezbijede dalji život, istakla je psiholog Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Vanja Dejanović.

"Šta doprinosi tome da je porast toliki to još uvijek ne znamo, samo je činjenica da danas nažalost ne postoje porodice koje nisu opterećene nekim promjenama i nekim odlikama koje idu iz tog stanja", kaže Dejanović.

Djeca sa poteškoćama iz spektra autizma ostvaruju neka od prava iz sistema socijalne zaštite kao što su lična invalidnina, pravo na pomoć i njegu drugog lica, dnevno zbrinjavanje i smještaj u ustanove socijalne zaštite.

"Kao koordinator prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju mogu da kažem da iz godine u godinu imamo povećan broj djece sa dijagnozama iz spektra autizma. To je već negdje zabrinjavajuća situacija i činjenično stanje da kroz godine sve više je djece koja nam se obraća", objašnjava Gorica Jakovljević, diplomirani defektolog.

Porodicama je najteže kada svoju djecu moraju poslati u neku od socijalnih ustanova, a otvaranje dnevnog centra omogućilo bi roditeljima da predahnu.

"Kada se radi o autističnim osobama to su preporučene grupe od troje do četvoro djece, dok vi recimo sa Daunovim sindromom i nekim drugim poremećajima možete da imate grupe desetero i više djece", rekao je Vojin Nišević, predsjednik UG "Plavi balon".

Pored dnevnog centra, u Udruženju građana “Plavi balon” imaju prijedlog da se u gradu otvori i Motorički park, koji bi defektolozima pomogao da zajedno sa djecom mogu raditi na razvijanju motorike.

