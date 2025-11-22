Teški uslovi na putu između Drvara i Istočnog Drvara

Šumski makadamski put koji spaja Drvar i Istočni Drvar trenutno se čisti od velike količine snijega, ali postoji mogućnost da se u tome ne uspije, rekao je Srni predsjednik Udruženja protjeranih građana Drvara "Održivi povratak" Mile Marčeta.

Ako put ne bi bio prohodan, Marčeta je naveo da bi onda stanovnici iz Drvara zaposleni u Istočnom Drvaru morali da koriste alternativni pravac preko Ribnika i Ključa, što znatno produžava putovanje.

Savjeti Jednostavan trik za čišćenje nara: Poslije ovoga ćete ga sigurno češće jesti

Prema njegovim riječima, posebno bi bili pogođeni mještani Poljica, udaljenih oko 15 kilometara od Istočnog Drvara, koji bi morali da koriste obilazni put duži od 100 kilometara.

Marčeta je istakao da ovaj šumski put skoro tri decenije nije redovno održavan, ali da ga ekipe pokušavaju da osposobe za saobraćaj koji se sada odvija veoma otežano.