Kvar na tri dalekovoda, bez struje više sela

Više sela ostalo je bez električne energije nakon što je snijeg koji neprekidno pada na području Prijedora prouzrokovao kvarove na tri dalekovoda.

Rukovodilac Terenske jedinice prijedorske "Elektrodistribucije" Draško Ljubičić rekao je Srni da struje nemaju sela Tomašica Krivaja, Marićka, Jelićka, Gradina, dio Omarske, Donja Ljubija, Šurkovac, pa sve do sela Ravska i Ovanjska.

Riječ je o kvarovima na dalekovodima Konjevići, Niševići i na dalekovodu na području Gornjeg Jelovca.

"Pored toga, imamo i desetak kvarova na niskonaponskoj mreži. Ekipe su na terenu i očekuje se postepena normalizacija snabdijevanja električnom energijom", rekao je Ljubičić.

On je dodao da rad ekipa otežava to što su pojedina područja oko dalekovoda nepristupačna, ali da će uprkos svemu kvarovi biti otklonjeni u najkraćem roku.