Kvarovi na elektromreži u Novom Gradu

U Novom Gradu, gdje je visina snijega jutros sedam centimetara, prijavljeni su kvarovi na elektromreži, a zimske službe su na terenu.
Zbog kvara bez napajanja električnom energijom su dalekovodi Dubovil, Dolina Japre i Velkić brdo, rečeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje.
Osim toga, ima prijavljenih kvarova i na niskonaponskoj mreži.
Direktor Komunalnog preduzeća "Komus" Zoran Mijatović rekao je da je u toku čišćenje gradskih ulica i da će se tokom dana raditi u gradskom dijelu i prigradskim naseljima.
Iz preduzeća "Gačić interkop" rečeno je da je juče posut abrazivni materijal, a da je jutros počelo čišćenje lokalnih kategorisanih puteva.
Planirano je da za čišćenje lokalnih nekategorisanih puteva opština obezbijedi pogonsko gorivo vlasnicima traktora koji obavljaju ovaj posao.
Preduzeće "Prijedorputevi" od juče čisti magistralne i regionalne puteve.
