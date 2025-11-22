Kvarovi na elektromreži u Novom Gradu

U Novom Gradu, gdje je visina snijega jutros sedam centimetara, prijavljeni su kvarovi na elektromreži, a zimske službe su na terenu.

Zbog kvara bez napajanja električnom energijom su dalekovodi Dubovil, Dolina Japre i Velkić brdo, rečeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje.

Osim toga, ima prijavljenih kvarova i na niskonaponskoj mreži.

Direktor Komunalnog preduzeća "Komus" Zoran Mijatović rekao je da je u toku čišćenje gradskih ulica i da će se tokom dana raditi u gradskom dijelu i prigradskim naseljima.

Iz preduzeća "Gačić interkop" rečeno je da je juče posut abrazivni materijal, a da je jutros počelo čišćenje lokalnih kategorisanih puteva.

Planirano je da za čišćenje lokalnih nekategorisanih puteva opština obezbijedi pogonsko gorivo vlasnicima traktora koji obavljaju ovaj posao.

Preduzeće "Prijedorputevi" od juče čisti magistralne i regionalne puteve.