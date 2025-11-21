Pušten u saobraćaj dio brze saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

Zbog specifičnosti vrste asfalta koji ne dozvoljava rad ispod 10 stepeni, otvoren je jedan dio rekonstruisanog dijela brze ceste, ali radovi će se nastaviti čim vrijeme dozvoli, poručeno je iz Puteva Srpske.

"Radi se o najprometnijoj dionici magistralnog puta, gdje imamo prosječno dnevni saobraćaj od 20 000 vozila. Radove planiramo da završimo do polovine naredne godine iako je rok 18 mjeseci, ali ćemo mi čim vrijeme dozvoli da nastavimo sa radovima", vršilac dužnosti direktora „Putevi Republike Srpske“ Miroslav Janković.

"Moram da kažem da je ovo od značaja i za Laktaše i Republike Srpske. Zbog frekvencije u ovim momentima, se radi i nadvožnjak kod NIS petrola koji je jako bitan za mjesnu zajednicu Trn", objasnio je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.

Putna infrastruktura važna je za razvoj privredne aktivnosti Republike Srpske pa će u narednoj godini za rekonstrukciju i izgradnju puteva u Srpskoj biti izdvojeno 100 miliona KM.

"Ovo je jedna od najfrekventnijih dionica jer prilazi glavnom gradu Republike Srpske. Kad smo se odlučivali da ovo uradimo i obezbjeđivali novac da se ovo bez prestanka završi. Imali smo puno optimizma i sad mogu da kažem da kad gledam ovu traku na ovaj način kako je urađena da smo bili u pravu da rekonstruišemo ovaj put koji je na neki način i ogledalo", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ovo je samo uvod za ono što nas čeka od proljeća. Radićemo rehabilitaciju preko 300 KM regionalnih i magistralnih puteva, radićemo preko 35 KM obilaznica sa svim projektima. Republika Srpska će naredne godine biti jedno veliko gradilište", najavio je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra ove godine. Finalna dužina cijele dionice u oba smjera iznosi 26 kilometara a investicija je vrijedna 12 miliona KM koju u potpunosti finansira preduzeće Putevi Republike Srpske.