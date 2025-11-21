Logo
Large banner

Pušten u saobraćaj dio brze saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

Izvor:

ATV

21.11.2025

19:13

Komentari:

0
Пуштен у саобраћај дио брзе саобраћајнице Клашнице-Бањалука
Foto: ATV

Zbog specifičnosti vrste asfalta koji ne dozvoljava rad ispod 10 stepeni, otvoren je jedan dio rekonstruisanog dijela brze ceste, ali radovi će se nastaviti čim vrijeme dozvoli, poručeno je iz Puteva Srpske.

"Radi se o najprometnijoj dionici magistralnog puta, gdje imamo prosječno dnevni saobraćaj od 20 000 vozila. Radove planiramo da završimo do polovine naredne godine iako je rok 18 mjeseci, ali ćemo mi čim vrijeme dozvoli da nastavimo sa radovima", vršilac dužnosti direktora „Putevi Republike Srpske“ Miroslav Janković.

"Moram da kažem da je ovo od značaja i za Laktaše i Republike Srpske. Zbog frekvencije u ovim momentima, se radi i nadvožnjak kod NIS petrola koji je jako bitan za mjesnu zajednicu Trn", objasnio je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.

Putna infrastruktura važna je za razvoj privredne aktivnosti Republike Srpske pa će u narednoj godini za rekonstrukciju i izgradnju puteva u Srpskoj biti izdvojeno 100 miliona KM.

"Ovo je jedna od najfrekventnijih dionica jer prilazi glavnom gradu Republike Srpske. Kad smo se odlučivali da ovo uradimo i obezbjeđivali novac da se ovo bez prestanka završi. Imali smo puno optimizma i sad mogu da kažem da kad gledam ovu traku na ovaj način kako je urađena da smo bili u pravu da rekonstruišemo ovaj put koji je na neki način i ogledalo", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ovo je samo uvod za ono što nas čeka od proljeća. Radićemo rehabilitaciju preko 300 KM regionalnih i magistralnih puteva, radićemo preko 35 KM obilaznica sa svim projektima. Republika Srpska će naredne godine biti jedno veliko gradilište", najavio je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra ove godine. Finalna dužina cijele dionice u oba smjera iznosi 26 kilometara a investicija je vrijedna 12 miliona KM koju u potpunosti finansira preduzeće Putevi Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka-Klašnice

saobraćajnica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

Gradovi i opštine

Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

1 d

0
Обиљежен Дан оснивања 122. пјешадијске бригаде

Gradovi i opštine

Obilježen Dan osnivanja 122. pješadijske brigade

1 d

0
Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Gradovi i opštine

Skupština grada Prijedora: Usvojen nacrt odluke o usvajanju budžeta za 2026 godinu

2 d

0
Родитељи траже одговорне, васпитачима још касне уплате

Gradovi i opštine

Roditelji traže odgovorne, vaspitačima još kasne uplate

2 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

21

U toku obnova zgrade opštine i osnovne škole u Šekovićima

21

18

AKK "Ivo Andrić": Prijateljstvo piše košarkašku priču

21

16

Sutra je sveti Nektarije Eginski: Obavezno izgovorite ove riječi

21

09

UŽIVO: Bitno, 21.11.2025.

21

04

Kamion skliznuo sa ceste, automobil u kanalu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner