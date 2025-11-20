Logo
Large banner

Obilježen Dan osnivanja 122. pješadijske brigade

Izvor:

ATV

20.11.2025

13:47

Komentari:

0
Обиљежен Дан оснивања 122. пјешадијске бригаде
Foto: Ustupljena fotografija

Služenjem parastosa u Hramu Rođenja Presvete Bogorodice i polaganjem vijenaca u spomen-sobi, u Kneževu je juče, 19.11.2025. godine, obilježen Dan osnivanja 122. pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.

Pješadijska brigada Vojske Republike Srpske formirana je i postrojena u Rakovačkim Barama u Banjaluci 19.11.1991. godine. Taj dan se uzima kao zvaničan Dan osnivanja ove brigade.

Podsjećajući na istorijske činjenice o formiranju, organizaciji, bataljonskom sastavu, kao i komandantima brigade i bataljona, te na ključni značaj borbenih dejstava koja je brigada izvodila, predsjednik Opštinske boračke organizacije Kneževo, Mirko Svjetlanović, istakao je da Republika Srpska nikada ne smije zaboraviti srpske borce koji su dali svoje živote za Srpsku, a posebno one sa područja opštine Kneževo.

Pješadijska brigada je svojim borbenim dejstvima na slavonskom, vlašičkom, oraškom, brčanskom, dobojskom, maglajskom, kneževskom, kotorvaroškom, glamočkom, bihaćkom i tešanjskom ratištu, kao i u zoni odgovornosti Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, odigrala ključnu ulogu, podsjetili su komandanti brigade i starješine.

брод торпедо

Svijet

NATO ispalio torpedo: Pogođen brod, objavljen dramatičan snimak

Svjetlanović je u svom obraćanju naveo da je brigada imala 341 poginulog borca, uključujući i poginule borce 122. lakopješadijskog bataljona. U brigadi je bilo 2.598 boraca, a kroz nju je prošlo oko 5.000 pripadnika.

Evocirajući uspomene iz ratnih dana, obilježavanju Dana 122. pješadijske brigade prisustvovali su borci, komandni kadar, porodice poginulih boraca, komandant pukovnik Janko Trivić, načelnici brigade, profesor Slobodan Župljanin, Vuković Goran – član Predsjedništva BORS-a i predsjednik Fondacije „Pomoć“, zatim predstavnici opštinskih boračkih organizacija Kotor Varoš, Čelinac, Teslić i Kneževo, kao i udruženja proistekla iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Prisutni su bili i predstavnici Časnog Krsta Vujinovići–Imljani, predstavnici 16. Krajiške motorizovane brigade, 2. Krajiške brigade, načelnik opštine Kneževo sa saradnicima.

Generalni sponzor proslave bila je Opština Kneževo – Kabinet načelnika.

Parastos je služio sveštenik Stanko Laketić, a organizator proslave bila je Opštinska boračka organizacija Kneževo.

„Hvala svima na velikom odzivu. Vidimo se, ako Bog da, i dogodine,“ poručio je na kraju gospodin Svjetlanović.

Podijeli:

Tagovi:

borci

Kneževo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Направите посне ванилице које су мекше од бакиних

Savjeti

Napravite posne vanilice koje su mekše od bakinih

2 h

0
Нови тест крви могао би предвидјети појаву болести 10 година унапријед

Zdravlje

Novi test krvi mogao bi predvidjeti pojavu bolesti 10 godina unaprijed

2 h

0
Ковачевић: Адемовић није појаснио на који начин се мијења дневни ред

BiH

Kovačević: Ademović nije pojasnio na koji način se mijenja dnevni red

2 h

0
Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

Republika Srpska

Cvijanović: Danas je jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji grada

2 h

2

Više iz rubrike

Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

Republika Srpska

Cvijanović: Danas je jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji grada

2 h

2
Чабрићева: Вратити се здравој комуникацији са дјецом

Republika Srpska

Čabrićeva: Vratiti se zdravoj komunikaciji sa djecom

3 h

1
Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

Republika Srpska

Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

4 h

4
Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!

Republika Srpska

Lažni plakati, falsifikovan materijal, snimci: Najprljavija izborna kampanja u Srpskoj? Dosad!

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner