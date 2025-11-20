Služenjem parastosa u Hramu Rođenja Presvete Bogorodice i polaganjem vijenaca u spomen-sobi, u Kneževu je juče, 19.11.2025. godine, obilježen Dan osnivanja 122. pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.

Pješadijska brigada Vojske Republike Srpske formirana je i postrojena u Rakovačkim Barama u Banjaluci 19.11.1991. godine. Taj dan se uzima kao zvaničan Dan osnivanja ove brigade.

Podsjećajući na istorijske činjenice o formiranju, organizaciji, bataljonskom sastavu, kao i komandantima brigade i bataljona, te na ključni značaj borbenih dejstava koja je brigada izvodila, predsjednik Opštinske boračke organizacije Kneževo, Mirko Svjetlanović, istakao je da Republika Srpska nikada ne smije zaboraviti srpske borce koji su dali svoje živote za Srpsku, a posebno one sa područja opštine Kneževo.

Pješadijska brigada je svojim borbenim dejstvima na slavonskom, vlašičkom, oraškom, brčanskom, dobojskom, maglajskom, kneževskom, kotorvaroškom, glamočkom, bihaćkom i tešanjskom ratištu, kao i u zoni odgovornosti Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, odigrala ključnu ulogu, podsjetili su komandanti brigade i starješine.

Svjetlanović je u svom obraćanju naveo da je brigada imala 341 poginulog borca, uključujući i poginule borce 122. lakopješadijskog bataljona. U brigadi je bilo 2.598 boraca, a kroz nju je prošlo oko 5.000 pripadnika.

Evocirajući uspomene iz ratnih dana, obilježavanju Dana 122. pješadijske brigade prisustvovali su borci, komandni kadar, porodice poginulih boraca, komandant pukovnik Janko Trivić, načelnici brigade, profesor Slobodan Župljanin, Vuković Goran – član Predsjedništva BORS-a i predsjednik Fondacije „Pomoć“, zatim predstavnici opštinskih boračkih organizacija Kotor Varoš, Čelinac, Teslić i Kneževo, kao i udruženja proistekla iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Prisutni su bili i predstavnici Časnog Krsta Vujinovići–Imljani, predstavnici 16. Krajiške motorizovane brigade, 2. Krajiške brigade, načelnik opštine Kneževo sa saradnicima.

Generalni sponzor proslave bila je Opština Kneževo – Kabinet načelnika.

Parastos je služio sveštenik Stanko Laketić, a organizator proslave bila je Opštinska boračka organizacija Kneževo.

„Hvala svima na velikom odzivu. Vidimo se, ako Bog da, i dogodine,“ poručio je na kraju gospodin Svjetlanović.