Kovačević: Ademović nije pojasnio na koji način se mijenja dnevni red

Izvor:

Agencije

20.11.2025

13:18

Komentari:

0
Foto: Srna

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da delegati Kluba srpskog naroda iz SNSD-a nisu dobili prijedlog izmjena dnevnog reda i da predsjedavajući ovog doma Kemal Ademović prilikom njegovog davanja na glasanje nije pojasnio redoslijed tačaka dnevnog reda.

On je naveo da se Ademović poziva na praksu, ali da je određivanje tačaka dnevnog reda prilikom njegove izmjene praznina u Poslovniku o radu ovog doma.

"Kada je u pitanju određivanje tačaka, postoji nešto što je normativna pravna hijerarhija. Ako su na dnevnom redu Doma naroda izmjene Ustava, to je prva tačka, a onda zakoni. Ne može zakon o folkloru biti iznad zakona o budžetu, a da poslije zakona imamo sporazume, odluke, zaključke, deklaracije, a vi nama dajete da glasamo o izmjeni dnevnog reda bez objašnjenja kako ga mijenjamo", rekao je Kovačević obraćajući se Ademoviću.

Delegat Kluba hrvatskog naroda Marina Pendeš upitala je Ademovića na koji način daje prijedloge tačaka dnevnog reda na glasanje.

"Ako poštujete Poslovnik, onda ide budžet kao prva tačka, a sve ostale nakon toga", istakla je Pendeševa.

Ona je ukazala da će Poslovnik biti povrijeđen ukoliko se najbitniji zakon, a to je Zakon o budžetu pomjeri iza predloženih tačaka u okviru dopune dnevnog reda.

Dom naroda

