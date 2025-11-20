Kovačević: Usvajanje budžeta danas je najbitnije

Izvor:
SRNA
20.11.2025
12:24
Komentari:0
Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da zaposleni u zajedničkim institucijama čekaju usvajanje budžeta i povećanje plata, kao i jednokratnu naknadu od 1.000 KM i da je to bitnije od svih drugih pitanja.
Kovačević je, nakon što su pojedini delegati predložili dopunu dnevnog reda različitim tačkama, predložio da Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu bude prva tačka dnevnog reda.
- Zamolio bih da se poštuje normativna hijerarhija pravnih akata, po kojima se zna, da kada već Poslovnik nije predvidio kako se pravi redosljed tačaka u dnevnom redu. Uvijek je prioritet eventualna odluka o izmjeni Ustava, zatim idu zakoni, a zna se da zakon o budžetu ide ispred drugih zakona, pa međunarodni sporazumi i ostale odluke - rekao je Kovačević.
On je istakao da je današnja sjednica veoma značajna i sa izuzetno bitnom tačkom dnevnog reda.
- Zbog mnogo razloga smo čekali da se o budžetu za tekuću godinu raspravlja u 11. mjesecu - rekao je Kovačević nakon što su pojedini delegati predložili dopunu dnevnog reda sa naglaskom da ti prijedlozi budu na dnevnom redu ispred Prijedloga o budžetu.
Kovačević je naglasio da Klub srpskog naroda smatra da je Prijedlog budžeta izuzetno značajan.
- Svi smo svjesni kroz kakve sve turbulencije je prolazio sam proces usaglašavanja Prijedloga budžeta, koji je konačno usvojen i u Savjetu ministara, i u Predsjedništvu BiH i u Predstavničkom domu i, evo, došao kod nas - napomenuo je Kovačević.
Kovačević je rekao da je usvajanje budžeta, od čega zavisi povećanje plata zaposlenim u zajedničkim institucijama i isplata jednokratnih naknada, mnogo bitniji od toga da li će delegat Nenad Vuković sjediti u nekoj komisiji ili odboru, što je delegat Želimir Nešković predlagao za dopunu dnevnog reda današnje sjednice.
Najnovije
Najčitanije
15
58
15
55
15
54
15
47
15
46
Trenutno na programu