Kovačević: Usvajanje budžeta danas je najbitnije

Izvor:

SRNA

20.11.2025

12:24

Ковачевић: Усвајање буџета данас је најбитније
Foto: SRNA

Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da zaposleni u zajedničkim institucijama čekaju usvajanje budžeta i povećanje plata, kao i jednokratnu naknadu od 1.000 KM i da je to bitnije od svih drugih pitanja.

Kovačević je, nakon što su pojedini delegati predložili dopunu dnevnog reda različitim tačkama, predložio da Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu bude prva tačka dnevnog reda.

- Zamolio bih da se poštuje normativna hijerarhija pravnih akata, po kojima se zna, da kada već Poslovnik nije predvidio kako se pravi redosljed tačaka u dnevnom redu. Uvijek je prioritet eventualna odluka o izmjeni Ustava, zatim idu zakoni, a zna se da zakon o budžetu ide ispred drugih zakona, pa međunarodni sporazumi i ostale odluke - rekao je Kovačević.

On je istakao da je današnja sjednica veoma značajna i sa izuzetno bitnom tačkom dnevnog reda.

- Zbog mnogo razloga smo čekali da se o budžetu za tekuću godinu raspravlja u 11. mjesecu - rekao je Kovačević nakon što su pojedini delegati predložili dopunu dnevnog reda sa naglaskom da ti prijedlozi budu na dnevnom redu ispred Prijedloga o budžetu.

Kovačević je naglasio da Klub srpskog naroda smatra da je Prijedlog budžeta izuzetno značajan.

- Svi smo svjesni kroz kakve sve turbulencije je prolazio sam proces usaglašavanja Prijedloga budžeta, koji je konačno usvojen i u Savjetu ministara, i u Predsjedništvu BiH i u Predstavničkom domu i, evo, došao kod nas - napomenuo je Kovačević.

Kovačević je rekao da je usvajanje budžeta, od čega zavisi povećanje plata zaposlenim u zajedničkim institucijama i isplata jednokratnih naknada, mnogo bitniji od toga da li će delegat Nenad Vuković sjediti u nekoj komisiji ili odboru, što je delegat Želimir Nešković predlagao za dopunu dnevnog reda današnje sjednice.

Dom naroda

Radovan Kovačević

