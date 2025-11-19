Ustavni sud BiH odbacio apelaciju Vukanovićeve stranke

Izvor:
Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju političke organizacije "Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića".
U obrazloženju odluke Ustavni sud je, između ostalog, naveo da se u konkretnom slučaju odlučivalo o pravilnosti prijave Saveza nezavisnih socijaldemokrata za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji će se održati 23. novembra 2025. godine.
Dakle, u postupku se nije odlučivalo o bilo kakvim apelacionim pravima koja se mogu dovesti u vezu sa slobodom okupljanja i udruživanja.
Ustavni sud je podsjetio da se osporenom odlukom odlučivalo o pravilnosti prijave SNSD-a za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.
