Ustavni sud BiH odbacio apelaciju Vukanovićeve stranke

ATV

19.11.2025

14:09

Уставни суд БиХ одбацио апелацију Вукановићеве странке

Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju političke organizacije "Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića".

U obrazloženju odluke Ustavni sud je, između ostalog, naveo da se u konkretnom slučaju odlučivalo o pravilnosti prijave Saveza nezavisnih socijaldemokrata za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji će se održati 23. novembra 2025. godine.

Милорад Додик

Dakle, u postupku se nije odlučivalo o bilo kakvim apelacionim pravima koja se mogu dovesti u vezu sa slobodom okupljanja i udruživanja.

Ustavni sud je podsjetio da se osporenom odlukom odlučivalo o pravilnosti prijave SNSD-a za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Ustavni sud BiH

Milorad Dodik

Nebojša Vukanović

