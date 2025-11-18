Kolike su kazne za zloupotrebu ličnih podataka u BiH?

Lični podaci cure iz institucija, na šalterima se naglas izgovara matični broj, ne mora ni toliko glasno, jer se obično ne poštuje odstojanje u redovima, podaci se dijele svuda i sa svima,... Svijest o opasnosti zloupotrebe podataka je mala, a broj zloupotreba iz dana u dan raste

"Ljudi olako daju lične podatke. Matični brojevi i brojevi lične karte se dijele bukvalno kao na pijaci. Za bilo šta, može li matični broj i kao lagano, ja mislim da to nije uredu", kažu građani.

- Je li bilo možda slučajeva da Vam u banci čitaju na glas Vaše lične podatke?

"Svugdje, svugdje, da platim račun u Vodovodu ili bilo šta drugo, traže lične podatke, mislim bespotrebno, ali tako je to".

"Mislim da ih stvarno trebamo čuvati dobro svoje lične podatke. Nisam dolazila u situaciju da mi traže, da sam u nekoj kritičnoj situaciji, ali mislim da trebamo biti oprezni s tim i u banci, i u državnim institucijama i na internetu".

"Ne plašim se i nije mi uopšte poznato, nisam informisan, niti me je briga da ti pravo kažem, uživam u životu", dodaju građani.

Valjalo bi povesti računa, pogotovo na internetu. Ime, prezime, matični broj, nisu jedini lični podaci. Spektar je širi. Kada dijelimo podatke mogli bismo da krenemo od pretpostavke da li su podaci koje dajemo nekom zapravo neophodni. Brojni su primjeri kršenja Zakona.

Republika Srpska Ko bere gljive u Šumama Srpske?

"Kada svaki čovjek odlazi da noći u hotelu, prilikom prijave na recepciji, kod nas, mislim ja sam to primijetio i u Evropi, na recepciji se uzima lična karta, lična karta ostaje kod recepcionara, vraća tek po izlasku iz hotela, što je upravo grubo kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka zato što ljima nije potrebna lična karta, njima nije potreban matični broj. Njima je potrebno da identifikuju osobu koja ulazi u hotel. To nije problem da se izvrši na osnovu lične karte, ali oni ne smiju da zadrže ličnu kartu, ne smiju da kopiraju ličnu kartu, niti podatke s lične karte", kaže Igor Kanjski, advokat.

Građani bi trebalo da budu zaštićeniji sada kada je donesen novi Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH. Usklađen je s evropskim standardima. I kazne su drakonske.

"I za kontrolore, i za zaposlena lica i za odgovorna lica idu do 40 miliona KM ili čak dva ili četiri odsto godišnjeg prometa u odnosu na prošlu godinu.Sada bilo koji građanin može da se obrati bilo kom kontroloru podataka, npr. domu zdravlja, kod banaka da ode da vidi, pa onda gdje je zaposlen i da pita jednostavno, molim vas da mi dostavite koje moje lične podatke obrađujete, zašto ih obrađujete, koja je svrha, kada će biti izbrisani, da li i kome dostavljate, da li imate službenika za zaštitu ličnih podataka, da li imam pravo podnošenja prigovora...", reko je Dragoljub Reljić, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Posebno je uređen i video nadzor. Snimati možete, ali prava drugih ne smijete ugroziti.

"To snimanje mora biti na način da mora biti tabla na kojoj mora biti tačno naznačeno koje informacije moraju biti, ko obrađuje, kome se može obratiti, može brisanje podataka i da ta tabla mora biti prije nego što uopšte lice dođe u videokrug kamere, što ja svakodnevno primijetim da se ne poštuje", rekao je Kanjski.

Novina je i "pravo na zaborav", što znači da građani imaju pravo da zatraže brisanje svojih podataka kada više ne postoji zakonski razlog da se ti podaci zadržavaju.