Košarac: Šarović i opozicija u Srpskoj partneri Sarajeva i Šmita

18.11.2025

15:25

Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da su Mirko Šarović i ostatak opozicione ekipe idealni partneri političkog Sarajeva i kolonijalnog upravnika Kristijana Šmita, ali im je trud uzaludan jer ih srpski narod neće.

Košarac je naveo da je jasna relacija okupator Šmit-političko Sarajevo-opozicija u Srpskoj, te da je njihov cilj još jasniji - nestanak Republike Srpske i dekonstituisanje srpskog naroda u BiH.

On je ukazao da će podobni i ponizni uraditi sve što muslimanska politika i nelegitimni stranac traže, ne bi li se dokopali vlasti - ako ne vlasti, onda barem funkcije nezakonitog glavnog pregovarača.

"Ako su bili spremni, a jesu, da za tu imaginarnu poziciju žrtvuju ustavnu poziciju Republike Srpske i njenu vidljivost u procesu EU integracija, ali i da pogaze većinsku volju srpskog naroda, šta još možemo očekivati od Šarovića i inih opozicionara", upitao je Košarac.

Viktor Orban

Svijet

Orban: Brisel je u velikim problemima

Komentarišući izjavu Šarovića o neophodnosti ostanka OHR-a u BiH, Košarac je rekao da su Šarović i kompanija svim snagama stali uz okupatora Šmita, koji brutalno krši većinsku volju srpskog naroda samo zato što im se ta volja ne sviđa.

"Uzalud im trud, jer ih srpski narod neće. Oni su izbor Šmita, a ne Republike Srpske i srpskog naroda", naglasio je Košarac.

Košarac kaže da je Šarović kao sarajevski miljenik irelevantan u Republici Srpskoj, što se potvrđuje u svakom izbornom ciklusu.

Šarović je, kaže Košarac, političar Federacije BiH, a ne Republike Srpske i kao takvom, Sarajevo i Šmit mu se raduju.

"Ukratko 'Mala je ovo zemlja koliki je on izdajnik'", što bi rekao Bata Stojković u kultnom filmu Balkanski špijun", poručio je Košarac.

Staša Košarac

Sarajevo

