Logo
Large banner

Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

Izvor:

SRNA

30.12.2025

12:07

Komentari:

0
Загађен ваздух у Бањалуци
Foto: ATV

U Sarajevu, Visokom i Kakanju vazduh je veoma nezdrav zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Prema mjerenju u 10.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu bio je 222, u Visokom 213, a u Kaknju 201. Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji treba da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti napolju.

U Banjaluci indeks kvaliteta vazduha je 177, u Tuzli 186, u Tešnju 174, u Zenici 189, u Vogošći 180, u Travniku 154, te u Maglaju 171.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

Vazduh u ovim lokalnim zajednicama je nezdrav zbog čega je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa.

Indeks kvaliteta vazduha u Livnu je 111, te se smatra nezdravim za osjetljive grupe stanovništva.

Umjereno zagađen vazduh je u Mostaru i Bihaću.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Podijeli:

Tagovi:

vazduh

zagađenje vazduha

grad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

Scena

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

40 min

0
Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Zanimljivosti

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

47 min

0
Миодраг Мишић именован за в.д. генералног директора Жељезница Српске

Republika Srpska

Miodrag Mišić imenovan za v.d. generalnog direktora Željeznica Srpske

48 min

1
Кисели купус може да траје до љета, само додајте овај састојак

Savjeti

Kiseli kupus može da traje do ljeta, samo dodajte ovaj sastojak

55 min

0

Više iz rubrike

Потписан уговор о градњи дионице ауто - пута од Бијељине до Брчког

Društvo

Potpisan ugovor o gradnji dionice auto - puta od Bijeljine do Brčkog

2 h

0
Данас углавном сунчано, крајем дана понегдје могућ и слаб снијег

Društvo

Danas uglavnom sunčano, krajem dana ponegdje moguć i slab snijeg

4 h

0
У Српској рођено 25 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 25 beba

4 h

0
Данас је велики празник: Ево ко су били пророк Данило и три младића

Društvo

Danas je veliki praznik: Evo ko su bili prorok Danilo i tri mladića

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

13

Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

12

07

Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

11

41

Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

11

37

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

11

30

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner