Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

U Sarajevu, Visokom i Kakanju vazduh je veoma nezdrav zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Prema mjerenju u 10.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu bio je 222, u Visokom 213, a u Kaknju 201. Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji treba da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti napolju.

U Banjaluci indeks kvaliteta vazduha je 177, u Tuzli 186, u Tešnju 174, u Zenici 189, u Vogošći 180, u Travniku 154, te u Maglaju 171.

Republika Srpska Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

Vazduh u ovim lokalnim zajednicama je nezdrav zbog čega je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa.

Indeks kvaliteta vazduha u Livnu je 111, te se smatra nezdravim za osjetljive grupe stanovništva.

Umjereno zagađen vazduh je u Mostaru i Bihaću.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.