Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Izvor:
B92
30.12.2025
11:30
Komentari:0
Izbor datuma vjenčanja za mnoge parove jednako je važan kao i izbor lokacije ili haljine. Neki se vode emocijom, neki praktičnošću, a mnogi vole da se u datum „uplete“ i malo sreće.
Za parove koji planiraju vjenčanje s vjerom u snažnu simboliku brojeva, izbor datuma može biti više od kalendarskog izbora – on je poziv na energiju koju želite da unesete u svoj brak. Numerologija uči da svaki datum nosi svoju vibraciju i energiju, a datumi s povoljnim brojevima mogu donijeti harmoniju, ljubav, stabilnost i rast u zajednički život.
Za sve parove pred kojima je vjenčanje u 2026. godini, u nastavku smo izdvojili 10 datuma s magičnim kombinacijama brojeva koji su idealni za one koji žele da unesu pozitivnu energiju u svoj brak, prenosi B92.
Savjeti
Kiseli kupus može da traje do ljeta, samo dodajte ovaj sastojak
Proljeće – simbol novih početaka
1. maj 2026. (petak)
Datum koji simbolizuje novi početak, rast i optimizam – savršen za parove koji brak vide kao zajednički projekat.
Numerološki broj: 8
Broj osam simbolizuje stabilnost, sigurnost i dugoročni uspjeh. Prema numerološkim izvorima, ovo je odličan datum za parove koji žele čvrste temelje i zajedničku budućnost s jasnim ciljevima.
2. maj 2026. (subota)
Jedan od najtraženijih proljećnih termina: praktičan, romantičan i idealan za cjelodnevno slavlje.
Numerološki broj: 9
Broj devet povezuje se s emocionalnom zrelošću, empatijom i univerzalnom ljubavlju – idealno za parove koji brak doživljavaju kao duboko, svjesno partnerstvo.
Ljeto – ljubav na velikoj pozornici
13. jun 2026. (subota)
Jun je tradicionalno mjesec ljubavi, a ovaj datum nosi sklad i stabilnost.
Numerološki broj: 4
Četvorka je broj stabilnosti i trajnosti. Često se smatra jednim od najpouzdanijih brojeva za brak.
20. jun 2026. (subota)
Savršeno za vjenčanja na otvorenom, uz dugačak dan i zlatno večernje svjetlo.
Numerološki broj: 4
Ponovo naglašava sigurnost, odgovornost i stabilan odnos – savršen izbor za parove koji cijene red i dugoročnost.
18. jul 2026. (subota)
Strastvena, topla ljetna energija – idealna za velika, vesela slavlja.
Numerološki broj: 5
Broj slobode, promjene i rasta. Ovaj datum odgovara parovima koji vole dinamiku, putovanja i život bez krute rutine.
15. avgust 2026. (subota)
Jedan od najsnažnijih ljetnih datuma, često povezan s dugotrajnom i stabilnom ljubavi.
Numerološki broj: 6
Jedan od najpovoljnijih brojeva za brak. Šestica simbolizuje ljubav, porodicu i harmoniju, a prema numerološkim izvorima često se smatra „idealnim brojem za vjenčanje“.
Jesen – elegantna i zrela romantika
19. septembar 2026. (subota)
Jesen donosi mir, sigurnost i osjećaj „pravog trenutka“.
Numerološki broj: 2
Broj partnerstva i ravnoteže. Numerolozi ga često ističu kao najdirektniji simbol braka – dvoje ljudi u skladu.
17. oktobar 2026. (subota)
Datum koji simbolizuje zrelost odnosa, ravnotežu i jasne odluke.
Numerološki broj: 3
Broj radosti, komunikacije i optimizma. Ovaj datum nosi energiju lakoće i veselja, idealnu za brak pun smijeha.
Zima – intimna čarolija
11. decembar 2026. (petak)
Elegantno, romantično i savršeno za profinjena zimska vjenčanja.
Numerološki broj: 3
Naglašava zajedničko stvaranje, otvorenu komunikaciju i veselu atmosferu – savršeno za zimska, intimna vjenčanja.
BiH
Transfer u PD PS: Aida Baručija "spasila" Konakovićev klub poslanika
12. decembar 2026. (subota)
Topla praznična atmosfera i snažan osjećaj zajedništva čine ovaj datum posebnim.
Numerološki broj: 6
Još jedan snažan datum za ljubav, porodicu i emocionalnu sigurnost – idealan za parove koji sanjaju o toplom, stabilnom domu.
I za kraj – iako simbolika datuma može biti lijepa vodilja, najvažnije je da odabrani dan ima značenje za vas.
Međutim, ako želite da spojite emociju, dobru energiju i praktičnost vikenda, ovih 10 datuma u 2026. godini odlična su polazna tačka.
Republika Srpska
46 min1
Banja Luka
1 h1
Hronika
1 h0
Svijet
1 h0
Zanimljivosti
4 h0
Zanimljivosti
13 h0
Zanimljivosti
14 h0
Zanimljivosti
14 h0
Najnovije
Najčitanije
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Trenutno na programu