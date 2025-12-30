Potpisan ugovor o gradnji dionice auto - puta od Bijeljine do Brčkog

Direktor JP Autoputevi Republike Srpske, Radovan Višković i direktor kompanije "Čajnaoversiz", Li Gang potpisali su ugovor o gradnji dionice auto - puta od Bijeljine do Brčkog, u dužini od 17 kilometara i ukupne vrijednosti 274 miliona KM bez PDV.

- Ovo je veliki dan za Srpsku i za "Puteve". Još jedan projekat koji radimo sa kineskim partnerima, dionica auto - puta od Bijeljine do Brčkog, u dužini od 17 kilometara, i 274 miliona KM bez PDV. Samo prije sedam dana potpisan je finansijski ugovor za dionicu auto - puta od Vukosavlja do Brčkog koji okvirno košta oko 650 miliona KM bez PDV što znači da smo u posljednjih sedam dana sa kineskim parterima postigli dva veoma važna sporazuma vrijedna oko milijardu KM što je veliki rezultat za Srpsku. Velika zahvalnost Vladi Kine za sve ove projekte koje rade u Srpskoj - rekao je Višković.

Ovo je šesti u nizu projekata koji Kinezi rade u Srpskoj. Ovo je finale pred praznike.

- Srpska već početkom proljeća ulazi u ozbiljan investicioni ciklus. Iza nas je oko tri godine pregovora i uspjeli smo da to privedeno kraju i da u novu godinu uđemo sa investicijama - rekao je Višković.

Kineski partneri kažu da je projekat od strateškog značaja za Srpsku.

- Njegova gradnja će dodatno podstaći regionalni ekonomski razvoj i saobraćajnu povezanost što će građanima značiti efikasnije putovanje, a istovremeno imati i veliki značaj za lokalni razvoj. Danas je važan dan, kada JP Autoputevi Srpske i kineske banke potpisuju ugovor o kreditu, što znači da projekat uskoro ulazi u fazu implementacije. U budućnosti ćemo i dalje pokazati odgovornost i graditi te doprinijeti blagostanju i ekonomskom razvoju naroda Republike Srpske- rekao je direktor kompanije "Čajnaoversiz", Li Gang.