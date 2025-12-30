Logo
Large banner

Danas isplata penzija u Srpskoj

Izvor:

ATV

30.12.2025

06:56

Komentari:

1
Данас исплата пензија у Српској
Foto: ATV

Ministarstvo finansija Republike Srpske danas isplaćuje, uoči novogodišnjih i božićnih praznika, penzije za decembar u ukupnom iznosu od 168.000.000 KM.

Ovo je druga isplata penzija u decembru jer je početkom mjeseca u zakonom propisanom roku isplaćena novembarska penzija, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Vlada Republike Srpske će, u skladu sa opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju stanovništva, početkom 2026. godine izvršiti redovno usklađivanje penzija, koje će na osnovu obračuna i makroekonomskih pokazatelja biti povećane za oko 6,5 odsto.

Iz resornog ministarstva podsjetili su da su u ovoj godini izvršena dva usklađivanja penzija, početkom godine za 6,25 odsto, te redovno u avgustu za tri odsto.

Usvojenim budžetom Republike Srpske za narednu godinu za penzije je namijenjeno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM nego u ovoj godini.

Prema podacima Fonda PIO, starosne penzije u strukturi isplaćenih čine 64 odsto, porodične 24 odsto, a invalidske 11,95 odsto, dok su ostala prava 0,05 odsto ukupno isplaćenih penzija.

Podijeli:

Tagovi:

penzije

Republika Srpska

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Фонд солидарности "Душа дјеце" издвојио 10 милиона за лијечење дјеце у иностранству

Društvo

Fond solidarnosti "Duša djece" izdvojio 10 miliona za liječenje djece u inostranstvu

16 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

18 h

0
"Возачке дозволе из БиХ важиће у Уједињеним Арапским Емиратима"

Društvo

"Vozačke dozvole iz BiH važiće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima"

20 h

0
Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

Društvo

Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

13

Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

12

07

Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

11

41

Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

11

37

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

11

30

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner