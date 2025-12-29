Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

Nastavnici su otkrili da brojni tinejdžeri ne znaju da urade jednostavan zadatak - da pogledaju u analogni sat i odgovore im na pitanje: "Koliko ima sati?". Čak ni ne znaju ni da pokažu gdje je velika kazaljka, a gdje mala.

Nakon što je uvedena zabrana u Njujorku, mnogi učenici su ostali bez pristupa svojim telefonima i, samim tim, bez načina da provjere vrijeme jer ne mogu da protumače satove koji se nalaze na zidovima učionica.

''Stalno pitaju nastavnike: “Koliko je sati?”. To je frustrirajuće jer svi žele da znaju koliko je minuta ostalo do kraja časa (a ne znaju da protumače koliko je sati). Došla sam do tačke kada sam ih pitala: Gdje je velika kazaljka, a gdje mala'', ispričala je Mendi Mornhineg, profesorka engleskog jezika u jednoj srednjoj školi na Menhetnu, prenosi “Njujork post”.

Učenici: Jednostavno smo zaboravili

Kako objašnjavaju nastavnici, većina učionica ima isključivo analogne satove, što ostavlja mnoge učenike bez jasne predstave o vremenu tokom školske dana.

''To je osnovna veština na koju nisu navikli. Jednostavno ne znaju da gledaju na sat'', rekla je Tijana Milen, zamjenica direktora u srednjoj školi Kardozo u Kvinsu.

Učenici priznaju da, iako su naučili da čitaju vrijeme u osnovnoj školi, ovu vještinu su vremenom zaboravili jer je više nisu koristili.

''Jednostavno smo zaboravili, jer nam nikada nije bila potrebna. Uvijek smo vadili telefon da vidimo koliko je sati. Znam da gledam u sat. Jedino mi je teško kada sat nije tačno podešen, jer ga ponekad ne namjeste pravilno'', istakla je 14-godišnja Sajen Frensis, učenica srednje škole Midvud u Bruklinu.

Pozitivni efekti zabrane mobilnih telefona

Zabrana mobilnih telefona u školama Njujorka stupila je na snagu 4. septembra za školsku godinu 2025-26. Uprkos ovom problemu, nastavnici ističu da je mjera dala pozitivne rezultate.

Prema rokečima nastavnika, učenici su više koncentrisani na čas i bolje se socijalizuju tokom odmora. Paradoksalno, čak dolaze i na vrijeme u učionice – čak iako ne znaju da gledaju u sat.

Roditelji i nastavnici godinama krive tehnologiju za gubitak osnovnih vještina, od lošeg pisanja do smanjene koncentracije, iako se generacija Z smatra izuzetno vještom u digitalnim medijima.

''U sistemu javnih škola Njujorka prepoznajemo koliko je važno da naši učenici mogu da znaju da kažu koliko je sati i kada pogledaju u analogne i u digitalne satove – rekla je Isla Geting portparolka Ministarstva obrazovanja grada i naglasila da djeca uče u školi da gledaju na sat'', prenosi Blic.