Bojić: Cijela situacija da se sagleda stručno i bez nepotrebnog širenja panike

29.12.2025

15:01

Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša, kazao je da još uvijek nisu poznati tačni razlozi zbog kojih su učenici Srednjoškolskog centara gubili svijest, ali da je sigurno da uzrok nije sama školska zgrada, odnosno objekat škole.

"Time se bave ljekari i psiholozi. Uglavnom, sva djeca koja imaju te probleme imala su ih i ranije, još u osnovnoj školi. Kod jednog djeteta ta situacija je posebno izražena, dok se kod još četiri učenika isto dešavalo i u osnovnoj školi", rekao je Bojić za Nezavisne novine.

Средњошколски центар у Лакташима

Društvo

Oglasila se škola iz Laktaša o padanju učenika u nesvijest

Ističe da je važno da se cijela situacija sagleda stručno i bez nepotrebnog širenja panike.

