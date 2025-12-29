U Banjaluci vazduh vrlo nezdrav

U Banjaluci je vazduh jutros vrlo nezdrav, a građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 223.

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da je vazduh nezdrav u Kaknju sa indeksom kvaliteta 188, Ilijašu 169, Lukavcu 168, Sarajevu 163, Visokom 162, Zenici i Tuzli 159, Kalesiji i Doboju 156 i Prijedoru 153.

Nezdrav vazduh za osjetljive grupe je u Travniku i Maglaju sa indeksom kvaliteta 119 i Vogošći i Tešnju 116.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.