Logo
Large banner

U Banjaluci vazduh vrlo nezdrav

Izvor:

SRNA

29.12.2025

09:51

Komentari:

2
Загађен ваздух у Бањалуци
Foto: ATV

U Banjaluci je vazduh jutros vrlo nezdrav, a građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 223.

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da je vazduh nezdrav u Kaknju sa indeksom kvaliteta 188, Ilijašu 169, Lukavcu 168, Sarajevu 163, Visokom 162, Zenici i Tuzli 159, Kalesiji i Doboju 156 i Prijedoru 153.

Nezdrav vazduh za osjetljive grupe je u Travniku i Maglaju sa indeksom kvaliteta 119 i Vogošći i Tešnju 116.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

zagađenje

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Покушај убиства у Источном Сарајеву

Hronika

Pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

2 h

0
Општи бунт у Бањалуци због измјена Регулационог плана: Поднесено 700 примједби

Banja Luka

Opšti bunt u Banjaluci zbog izmjena Regulacionog plana: Podneseno 700 primjedbi

2 h

0
Управо је објављена скривена порука Кремља

Svijet

Upravo je objavljena skrivena poruka Kremlja

3 h

0
Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

Scena

Brižit Bardo pred smrt otkrila tužnu tajnu: "Uzimala sam sebi život, a spasilo me čudo"

3 h

0

Više iz rubrike

Покушај убиства у Источном Сарајеву

Hronika

Pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

2 h

0
Тешка несрећа код Жепча: Ауто слетио с недовршеног надвожњака

Hronika

Teška nesreća kod Žepča: Auto sletio s nedovršenog nadvožnjaka

5 h

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Hronika

Mostarac optužen za maltretiranje: Djevojku udario autom, prijetio da će je ubiti

15 h

0
Објављен снимак хапшења крвника који је избо баку

Hronika

Objavljen snimak hapšenja krvnika koji je izbo baku

18 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

12

17

Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

12

14

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

12

13

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

12

00

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner