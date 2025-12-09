Logo
Научници упозоравају на опасност зрачења телефона: Код дјеце се савјетује једно

Извор:

Информер

09.12.2025

13:07

Научници упозоравају на опасност зрачења телефона: Код дјеце се савјетује једно
Фото: Pexels.com

Француска агенција за храну, животну околину и безбедност здравља (АНСЕС) испитала је 250 научних студија које су се бавиле овим питањем и дошле до закључка да не постоји повезаност између радио таласа којима су изложени корисници мобилних телефона и развоја канцера, преноси БФМ ТВ.

Агенција је, ипак, саветовала опрез код коришћења ових уређаја, посебно када се ради о дјеци која их све чешће користе.

"Фокусирали смо се на радио таласе које користе средства комуникација као што су ТВ, радио и мобилна телефонија, а не на ниске фреквенције које емитују водови високе волтаже", рекао је званичник агенције АНСЕС Оливије Меркел.

Он је додао да је то питање јавног здравља, пошто су сви изложени овим појавама, при чему 98 одсто старијих од 12 година користе мобилне телефоне чија се технологија убрзано развија увођењем 4Г и 5Г мрежа.

Болница

Регион

Дјеца завршила у болници због једне грешке њихове мајке

АНСЕС је анализирао 250 од хиљаду најновијих епидемиолошких и токсиколошких студија која нису показала везу између мобилних уређаја и канцера, док су нека од експерименталних истраживања показала да долази до промена у ћелијама, али да су оне пролазне, јер чим престане изложеност зрачењу телефона, оне се обнове. Научници ове агенције ипак упозоравају да то не значи да неке будуће студије неће указати на нове елементе, па је стога, посебно с обзиром на веома убрзан развој мобилне технологије и коришћење 4Г и 5Г мрежа, неопходан опрез, посебно код дјеце.

Они су указали и да коришћење слушалица смањује директну изложеност зрачењу, посебно у градовима, али су позвали на константан опрез и редовно праћење изложености популације овим појавама, пише Информер.

Тагови:

mobilni telefoni

zračenje

rak

