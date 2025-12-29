Oglasio se Fond PIO: U potpunosti izmirene obaveze zdravstvenih ustanova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u potpunosti je izmirilo obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 10 javnih zdravstvenih ustanova. Ukupno je uplaćeno 50.221.729 KM, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske.

Obaveze su izmirene za bolnice u Trebinju, Univerzitetsku bolnicu u Foči, "Sveti Apostol Luka" u Doboju i "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, Specijalnu bolnicu za psihijatriju Sokolac, bolnicu u Zvorniku i bolnicu "Sveti vračevi" u Bijeljini, Specijalnu bolnicu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica i bolnice u Nevesinju i Gradišci.

U saopštenju se podsjeća da su ranije, na osnovu zaključka Vlade Republike Srpske, izmirene obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu od 13.882.567 KM.

Iz Fonda su naveli da će u saradnji sa nadležnim institucijama nastaviti da prate realizaciju obaveza i doprinosi stabilnosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.