Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

"Mustafa Cerić napominje da Republika Srpska treba da se naseljava muslimanima kako bi se promijenila konfiguracija. Poručujem mu da Republika Srpska nije njegova zemlja, niti će ikada biti, niti je to BiH onako kako je on zamišlja", rekao je Dodik novinarima.

Republika Srpska Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

Što se tiče muslimana koji žive na prostoru Republike Srpske, Dodik je naveo da oni zaslužuju da žive spokojan i miran život, da se bave svojim poslovima i vjerom.

"Međutim, politički projekat naseljavanja radi eliminacije, odnosno gašenja Republike Srpske, neće proći", istakao je Dodik.

On je ukazao da Srbi u Federaciji BiH /FBiH/ žive u daleko gorim okolnostima od muslimana u Republici Srpskoj.

"Mi moramo da obezbijedimo da i naši ljudi žive pristojno. Veoma je tužno danas otići bilo gdje u FBiH gdje žive Srbi. Sa naseljima gdje žive muslimani to nije slučaj, zato što Republika Srpska ima širinu. Međutim, to ne znači i da je glupa i da će dozvoliti namjere takvih kao što je ostrašćeni ideolog Mustafa Cerić, koji je za vrijeme rata bio duhovni otac Alije Izetbegovića", rekao je Dodik.

On je istakao da Srbi moraju da budu svjesni onoga što je Republika Srpska.

"Republika Srpska mora pokazati svoje jedinstvo. Srpski narod je to uvijek činio kada je bio napadnut. Mi smo kontinuirano napadnuti raznim aspiracijama da nestanemo, a najbolje to govori i ovo što najavljuje Mustafa Cerić", rekao je Dodik.

On je naveo da je to opšte mjesto kod političkih Bošnjaka u Sarajevu, ali da je nestašni Cerić sada istrčao da to kaže".

"Svi oni isto to misle. Oni smatraju da Republiku Srpsku treba naseliti njihovim ljudima, da je treba pokoriti, da ona treba da nestane. To ništa nije novo, ali ako se mi ne okupimo oko naše crkve, oko našeg imena i prezimena i oko Srpske, to će nam se i desiti", ukazao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a je istakao da je Republika Srpska simbol slobode i može da bude posvećena svim stradalnicima kroz istoriju koji su za srpsko ime i prezime dali svoje živote.