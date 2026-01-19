Logo
Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

SRNA

19.01.2026

22:47

0
Moldavsko ministarstvo spoljnih poslova radi na povlačenju te zemlje iz sporazuma koji su bili osnova za stvaranje Zajednice nezavisnih država (ZND), koju čine devet bivših sovjetskih republika, saopštio je moldavski ministar spoljnih poslova Mihaj Popšoj.

- Otkazivanjem ova tri osnovna sporazuma, Republika Moldavija će zvanično prestati da bude deo ZND-a. I taj proces je već počeo. Nedavno smo donijeli ovu odluku. Proces ratifikacije je počeo - rekao je on za Radio Moldaviju.

Prema njegovim riječima, dokumenti o raskidanju sporazuma biće podnijeti na razmatranje nakon početka novog parlamentarnog zasjedanja i mogli bi da budu razmotreni do sredine februara.

Ako zakonodavno tijelo odobri povlačenje, a zatim ga potvrdi i predsjednica Maja Sandu, Moldavija će prestati da bude dio ZND-a, prenosi RIA Novosti.

Od 2022. godine, Moldavija ignoriše sastanke ZND-a, kao i Evroazijske ekonomske unije (EAEU) , gdje ima status posmatrača, a vlasti te zemlje su izrazile jasnu namjeru da preorijentišu izvoz ka zapadnim tržištima.

Sandu je izjavila da zemlja nastavlja da usklađuje međunarodni pravni okvir "sa evropskim standardima i prioritetima evropskih integracija".

Do kraja prošle godine, zemlja je već raskinula 67 od 255 dokumenata potpisanih u okviru ZND.

Bivši moldavski predsjednik i socijalistički lider Igor Dodon izjavio je da je politika sadašnjeg rukovodstva suprotna nacionalnim interesima i da ne odražava želje većine građana.

Moldavija

