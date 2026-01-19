Logo
Large banner

Odgođen restart nuklearnog reaktora

Izvor:

SRNA

19.01.2026

21:58

Komentari:

0
Одгођен рестарт нуклеарног реактора

Japanska kompanija "Tokio elektrik pauer kompani holdings" /TEPKO/ odgodila je restart svog nuklearnog reaktora na sjeverozapadu Tokija, prvog od 2011. godine i katastrofe u Fukušimi, zbog kvara alarma kontrolnih šipki.

Nuklearni kompleks Kašivazaki-Kariva u prefekturi Nigata prvobitno je trebalo da bude ponovo pokrenut sutra, ali alarm koji je predviđen da se oglasi kada se dvije ili više kontrolnih šipki izvuku iz jezgra reaktora nije zazvonio tokom testa prije dva dana, saopšteno je danas na konferenciji za novinare ove kompanije.

TEPKO je naveo da će novi datum ponovnog pokretanja reaktora biti objavljen naknadno, prenosi portal "Džepen tudej".

Uzrok kvara je bio pogrešno podešen alarm, koji je već ispravljen, a postrojenje je sinoć vraćeno u stanje prije odstupanja.

Operater će narednih dana izvršiti provjere svih 205 kontrolnih šipki šestog reaktora i ispitati reakciju fisije u gorivnim sklopovima.

Svi reaktori u ovom sedmojediničnom kompleksu su van pogona od marta 2012. godine, kada je šesti reaktor ušao u redovni pregled.

Dan ranije, više desetina građana protestovalo je ispred sjedišta TEPKO u Tokiju protiv planiranog ponovnog pokretanja centrale, najveće te vrste u svijetu, koja je ugašena nakon katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukušima 2011. godine izazvane zemljotresom i cunamijem.

Podijeli:

Tag:

nuklearni reaktor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рекордно задужење ФБиХ: Опозиција упозорава

BiH

Rekordno zaduženje FBiH: Opozicija upozorava

1 h

0
Тришић Бабић: Нова Влада предуприједиће сваки покушај из Сарајева да угрози Српску

Republika Srpska

Trišić Babić: Nova Vlada preduprijediće svaki pokušaj iz Sarajeva da ugrozi Srpsku

1 h

0
Преминула Сенка Велетанлић

Scena

Preminula Senka Veletanlić

1 h

0
АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина

Hronika

ATV saznaje: Saša Rađević iz Gradiške uhapšen zbog šverca 2 kilograma kokaina

1 h

0

Više iz rubrike

Сијарто: ЕУ не треба да се бави питањем Гренланда

Svijet

Sijarto: EU ne treba da se bavi pitanjem Grenlanda

1 h

0
Берлин спрема регрутацију

Svijet

Berlin sprema regrutaciju

2 h

0
Ужас у берлинском вртићу: Дјечак погинуо након што су га притиснула тешка стаклена врата

Svijet

Užas u berlinskom vrtiću: Dječak poginuo nakon što su ga pritisnula teška staklena vrata

2 h

0
Макрон одбио Трампа

Svijet

Makron odbio Trampa

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

22

47

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

22

34

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

22

26

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

22

22

Centralne vijesti, 19.01.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner