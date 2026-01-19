Berlin sprema regrutaciju

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ne isključuje mogućnost ponovnog uvođenja obavezne vojne službe.

"Ako ne budemo mogli da povećamo broj vojnika onoliko brzo koliko je potrebno, moraćemo da razgovaramo o obaveznim elementima vojne službe tokom ovog izbornog ciklusa, makar za mlade muškarce", rekao je Merc na kongresu Hrišćansko-socijalne unije (CSU).

Merc je naglasio da njemački Ustav ne dozvoljava obaveznu vojnu službu za žene i založio se za ponovno uvođenje obavezne civilne alternativne službe.

"Još uvijek ne možemo da uključimo žene u obaveznu vojnu službu, jer to Ustav ne dozvoljava. Voleo bih da je drugačije. Želio bih da uvedem obaveznu godinu društveno korisnog rada kao alternativu vojnoj službi u Njemačkoj", dodao je Merc.

Inače, Njemačka od 2018. godine nastoji da poveća brojnost svojih oružanih snaga na 203.000 vojnika kako bi preokrenula višegodišnji pad. Uprkos naporima vojske, u martu je Bundesver imao približno 182.000 pripadnika.