Kanada razmatra mogućnost slanja vojske na Grenland

Izvor:

Kliks

19.01.2026

23:00

Komentari:

0
Канада разматра могућност слања војске на Гренланд

Kanada razmatra mogućnost slanja malog kontingenta vojnika na Grenland radi učešća u vojnim vježbama NATO-a, piše Rojters.

Vojni zvaničnici su vladi predstavili planove za ovu operaciju i čekaju odluku premijera Marka Karnija, rekao je izvor za Rojters.

Prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trampa da preuzme Grenland predstavljaju izazov za Karnija, koji želi pokazati solidarnost s evropskim saveznicima, ali istovremeno nastoji ostati u dobrim odnosima s Trampom, koji je u prošlosti prijetio aneksijom Kanade.

"Zabrinuti smo zbog ove eskalacije, da budem potpuno jasan. Uvijek ćemo podržavati suverenitet i teritorijalni integritet država, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju", rekao je Karni novinarima u Dohi u ned‌jelju.

Evropske zemlje su prošle sedmice poslale manji broj vojnog osoblja na Grenland.

Njemačka, Francuska, Švedska, Norveška, Finska i Holandija saopštile su da šalju vojno osoblje kako bi započele pripreme za veće vojne vježbe kasnije ove godine.

