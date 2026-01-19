Kanada razmatra mogućnost slanja vojske na Grenland

Vojni zvaničnici su vladi predstavili planove za ovu operaciju i čekaju odluku premijera Marka Karnija, rekao je izvor za Rojters.

Prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trampa da preuzme Grenland predstavljaju izazov za Karnija, koji želi pokazati solidarnost s evropskim saveznicima, ali istovremeno nastoji ostati u dobrim odnosima s Trampom, koji je u prošlosti prijetio aneksijom Kanade.

"Zabrinuti smo zbog ove eskalacije, da budem potpuno jasan. Uvijek ćemo podržavati suverenitet i teritorijalni integritet država, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju", rekao je Karni novinarima u Dohi u ned‌jelju.

Evropske zemlje su prošle sedmice poslale manji broj vojnog osoblja na Grenland.

Njemačka, Francuska, Švedska, Norveška, Finska i Holandija saopštile su da šalju vojno osoblje kako bi započele pripreme za veće vojne vježbe kasnije ove godine.